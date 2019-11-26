Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году, сообщается на официальном сайте организации.

Шевченко вошел в десятку лучших футбольных тренеров по версии IFFHS

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