Футбол

РИА НовостиРИА НовостиШевченко вошел в десятку лучших футбольных тренеров по версии IFFHS

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году, сообщается на официальном сайте организации.
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Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров сборных, Черчесов не попал в рейтинг

Спорт-Экспресс08:45

Опубликован рейтинг лучших тренеров сборных в 2019 году. В нем есть Шевченко, но нет Черчесова

Sport24.ru09:31

IFFHS: Сантуш — лучший тренер сборной в 2019 году. Черчесов не попал в рейтинг

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Матч ТВ09:00

Шевченко вошел в десятку лучших тренеров сборных, Черчесов не набрал в голосовании ни одного очка

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Шевченко – в десятке лучших футбольных тренеров 2019 года по версии IFFHS

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Сантуш – лучший тренер сборных 2019 года по версии IFFHS. Черчесов не включен в рейтинг

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