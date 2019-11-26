Футбол

РИА НовостиРИА НовостиШевченко вошел в десятку лучших футбольных тренеров по версии IFFHS

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году, сообщается на официальном сайте организации.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров сборных, Черчесов не попал в рейтинг

Спорт-Экспресс08:45

Опубликован рейтинг лучших тренеров сборных в 2019 году. В нем есть Шевченко, но нет Черчесова

Sport24.ru09:31

Шевченко вошел в десятку лучших тренеров сборных, Черчесов не набрал в голосовании ни одного очка

Матч ТВ09:00

IFFHS: Сантуш — лучший тренер сборной в 2019 году. Черчесов не попал в рейтинг

Чемпионат10:37

Шевченко вошел в десятку лучших тренеров сборных, Черчесов не набрал в голосовании ни одного очка

Sportbox.RU09:00

Шевченко – в десятке лучших футбольных тренеров 2019 года по версии IFFHS

Советский спорт09:01

Сантуш – лучший тренер сборных 2019 года по версии IFFHS. Черчесов не включен в рейтинг

Sports.ru11:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Напомним, что Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая, разбился при заходе на посадку в ночь на 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону.
RT на русском 14:26
Политика

Помпео отреагировал на сообщения о вмешательстве Украины в выборы США

Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера нацкомитета Демократической партии Украиной, заявив о попытках "многих стран" подорвать американский государственный строй и вмешаться в выборы, сообщает РИА Новости.
Народные новости 13:58
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Общество

Дурова вызвали в американский суд по делу о криптовалюте Telegram

RT на русском 14:58
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России

Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
РИА Новости 09:01
Экономика

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета.
Коммерсантъ 07:57
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Нынешняя супруга Ольга Алдонина родила спортсмену дочь.
Актуальные Новости 10:50
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на четверной прыжок Туктамышевой

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на четверной тулуп в исполнении чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой.
RT на русском 11:10
Происшествия

Историка Соколова могут этапировать в «Матросскую Тишину»

REGNUM 02:31
Наука

Носимый датчик пота находит соединения, вызывающие заболевания

Датчик показал, что уровень их мочевой кислоты намного выше, чем у здоровых людей.
Машины и Механизмы 07:00
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия 07:41
Культура

Шнуров и Васильева обсудили проблему образа «сварщика с водкой»

Музыкант и член Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы РФ Сергей Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева обсудили проблему рабочих профессий в России.
Радио Sputnik 12:54
Политика

Миллер рассказал о препятствиях для транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
РИА Новости 10:05
Политика

Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
RT на русском 14:03
Происшествия

Двое детей погибли в Крыму от отравления неизвестным веществом

Главной версией следствия пока является отравление веществом неясной этиологии.
Известия 14:37
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
Армия и оружие

Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа

Израильские военнослужащие засекли пуск ракеты из сектора Газа в сторону Израиля, сообщила армейская пресс-служба.
РИА Новости вчера в 12:00
Шоу-бизнес

В соцсетях появились слухи о беременности Светланы Ходченковой

Некий инсайдер сообщил публике, что актриса якобы находится на пятом месяце беременности.
Uznayvse.ru 09:21
Экономика

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

По данным НБКИ, с ноября 2018 г. число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%.
Ведомости 07:17
Авто

Минивэн Renault Espace сильнее всего изменился внутри

Минивэн Renault Espace прошёл обновление, не слишком приметное внешне, но зато значительное внутри. Часть перемен мы предсказывали.
Драйв 03:43
Авто

Honda представила обновленную версию городского седана City

Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.
Car.ru вчера в 09:13
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Российская газета 04:07
Политика

Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Lenta.ru 15:24
Здоровье

Мужчины умирают от болезней сердца в два раза чаще женщин

Большинство внезапных сердечных смертей, по мнению медиков, случаются из-за различных видов аритмий.
КП - Новосибирск 06:40
Политика

Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста

РИА Новости 13:28
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
REGNUM 04:53
Киберспорт

В Dota Underlords добавили скоростной режим и альянс духов

CyberSport.ru 14:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тите
Бразильский футболист
Бывший бразильский футболист, наиболее известен своей тренерской деятельностью. В настоящее время является главным тренером сборной Бразилии по футболу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное