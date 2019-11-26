Футбол
ProstoProSportШевченко вошел в рейтинг лучших тренеров сборных, а Черчесова нет
Обнародован рейтинг лучших тренеров национальных футбольных сборных в 2019 году. Список опубликовала международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). Лучшим оказался наставник португальцев Фернанду Сантуш, набравший 112 очков.
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Футбол
Караваев: «Возвращение в Европу? Всегда нужно ставить самую высокую планку»
Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев признался, что в будущем хотел бы вновь поиграть в европейском чемпионате.
Политика
Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России
Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Происшествия
Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину»
Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская Тишина».
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака
По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
Футбол
Манчестер Сити – Шахтер Донецк. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги чемпионов?
Матч 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер Донецк состоится во вторник 26 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Этихад.
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой.
Политика
«Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ
Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Общество
Шнуров назвал российское общество агрессивным
Музыкант Сергей Шнуров считает, что российское общество стало очень агрессивным из-за того, что его энергия "не выплескивается в созидательный труд".
Политика
Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста
Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи украинцев в поиске и задержании "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина и пообещал за это ценный подарок.
Политика
В Госдуме отреагировали на идею расширения пределов самообороны
Россияне должны свободно защищаться от злоумышленников, не боясь наказания за превышение самообороны, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский - соответствующий законопроект депутат пообещал скоро внести в Госдуму.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Общество
Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию
Более 95% из утверждённых кабмином зарубежных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей, которые ранее не были зарегистрированы на территории страны, доставлены в Россию.
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
Армия и оружие
США обеспокоены из-за турецких испытаний С-400
Футбол
В матче Лиги чемпионов ЮФО-СКФО болельщики избили судей и футболистов
Спорт
РФ могут отстранить от большого спорта на четыре года
Стоит отметить, что в случае принятия данного решения россияне не смогут принимать участие также в Параолимпийских играх, Юношеской олимпиаде и чемпионатах мира.
Общество
Греф заявил о страхе перед селфи
О своем страхе Греф сообщил, отвечая на вопрос о том, как защитить персональные данные.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Армия и оружие
Украинские националисты в Донбассе захватили в заложники офицера ВСУ
Украинские националисты захватили офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью обменять его на пытавшегося устроить провокацию в Золотом представителя львовского филиала «Украинской добровольческой армии» (УДА).
Футбол
Анчелотти о ситуации в «Наполи»: «Внутренней борьбы нет. Де Лаурентис звонит мне каждый день»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от игры с «Ливерпулем», а также высказался о конфликтной ситуации в клубе.
Наука
Вытряхивание воды из ушей может привести к повреждению мозга ребёнка
В ходе новой научной работы исследователи провели тесты на 3D-моделях, во время которых у маленьких детей зафиксировали 10-кратное превышение критического ускорения, которое создается при встряхивании над силой тяжести по отношению к размеру ушей, что может привести к повреждению головного мозга.
Армия и оружие
СМИ сообщили об отказе Турции принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
Футбол
Локомотив — Байер 0:2 (2-й тайм)
Московский "Локомотив" и леверкузенский "Байер" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.