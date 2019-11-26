Футбол

ProstoProSportProstoProSportШевченко вошел в рейтинг лучших тренеров сборных, а Черчесова нет

Обнародован рейтинг лучших тренеров национальных футбольных сборных в 2019 году. Список опубликовала международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). Лучшим оказался наставник португальцев Фернанду Сантуш, набравший 112 очков.
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Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров сборных, Черчесов не попал в рейтинг

Спорт-Экспресс08:45

Опубликован рейтинг лучших тренеров сборных в 2019 году. В нем есть Шевченко, но нет Черчесова

Sport24.ru09:31

Шевченко вошел в десятку лучших тренеров сборных, Черчесов не набрал в голосовании ни одного очка

Матч ТВ09:00

IFFHS: Сантуш — лучший тренер сборной в 2019 году. Черчесов не попал в рейтинг

Чемпионат10:37

Шевченко вошел в десятку лучших тренеров сборных, Черчесов не набрал в голосовании ни одного очка

Sportbox.RU09:00

Шевченко – в десятке лучших футбольных тренеров 2019 года по версии IFFHS

Советский спорт09:01

Сантуш – лучший тренер сборных 2019 года по версии IFFHS. Черчесов не включен в рейтинг

Sports.ru11:25
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В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости

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Спутник Минобороны РФ выведен на орбиту

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Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
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В Госдуме хотят сделать 31 декабря выходным

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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Тите
Бразильский футболист
Бывший бразильский футболист, наиболее известен своей тренерской деятельностью. В настоящее время является главным тренером сборной Бразилии по футболу.
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