Обнародован рейтинг лучших тренеров национальных футбольных сборных в 2019 году. Список опубликовала международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). Лучшим оказался наставник португальцев Фернанду Сантуш, набравший 112 очков.

Спорт день за днем

Шевченко вошел в рейтинг лучших тренеров сборных, а Черчесова нет

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Происшествия МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы - тогда в документе одной из возможных причин катастрофы также была названа ошибка пилотов.

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Политика Путин подписал закон для «Яндекса» Президент России поставил подписать под законом, принятие которого поможет появиться Фонду общественных интересов.

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