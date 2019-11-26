Обнародован рейтинг лучших тренеров национальных футбольных сборных в 2019 году. Список опубликовала международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). Лучшим оказался наставник португальцев Фернанду Сантуш, набравший 112 очков.

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Шевченко вошел в рейтинг лучших тренеров сборных, а Черчесова нет

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