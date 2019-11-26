Футбол
ProstoProSportШевченко вошел в рейтинг лучших тренеров сборных, а Черчесова нет
Обнародован рейтинг лучших тренеров национальных футбольных сборных в 2019 году. Список опубликовала международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). Лучшим оказался наставник португальцев Фернанду Сантуш, набравший 112 очков.
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Происшествия
В Иркутске подросток помог спасти девятилетнюю девочку от похищения
Политика
Новые власти Боливии назначили посла в США после 11-летнего перерыва
Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили страны посла в Соединённых Штатах, сообщается на официальной странице Twitter МИД Боливии.
Политика
Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Общество
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Происшествия
В Папуа-Новой Гвинее вооруженные люди угнали самолет
Восемь вооруженных людей захватили самолет авиакомпании Tropicair на одном из островов Папуа-Новой Гвинеи и после прибытия на неиспользуемый аэродром скрылись с грузом, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя перевозчика.
Происшествия
В Ингушетии по делу об убийстве главы ЦПЭ задержали двух человек
Сотрудники силовых структур задержали в Ингушетии двух человек после обысков, проведенных в селении Экажево.
Спорт
Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу
Политика
США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Политика
В Чехии возбудили уголовные дела против лидеров бывшей ЧССР
Полиция Чехии возбудила уголовные дела против экс-руководителей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР, 1960-1990).
Футбол
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»
«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.
Общество
Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка вновь прокомментировал недавнюю ситуацию с утечкой данных клиентов кредитной организации.
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Спорт
МОК выступил за участие российских спортсменов в Олимпиаде
Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за предоставление российским спортсменам возможности участвовать в Олимпиаде.
Общество
В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
Армия и оружие
Израильские военные зафиксировали пуск ракеты из сектора Газа
Напомним, ранее ИА Красная Весна сообщало о совершении Израилем авианалёта на объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории Палестины.
Футбол
«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ
В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Политика
Медведчук заявил, что Киев отвергает предложения по миру в Донбассе
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власти Украины не хотят даже слушать о предложениях по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Армия и оружие
Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту
На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
Происшествия
Хозяйственный автомобиль больницы загорелся в Приамурье
На 13-м километре автодороги Екатеринославка – Благовещенск опрокинулся хозяйственный автомобиль Октябрьской центральной районной больницы.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.