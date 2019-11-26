Футбол

ProstoProSportProstoProSportШевченко вошел в рейтинг лучших тренеров сборных, а Черчесова нет

Обнародован рейтинг лучших тренеров национальных футбольных сборных в 2019 году. Список опубликовала международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). Лучшим оказался наставник португальцев Фернанду Сантуш, набравший 112 очков.
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Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров сборных, Черчесов не попал в рейтинг

Спорт-Экспресс08:45

Опубликован рейтинг лучших тренеров сборных в 2019 году. В нем есть Шевченко, но нет Черчесова

Sport24.ru09:31

IFFHS: Сантуш — лучший тренер сборной в 2019 году. Черчесов не попал в рейтинг

Чемпионат10:37

Шевченко вошел в десятку лучших тренеров сборных, Черчесов не набрал в голосовании ни одного очка

Матч ТВ09:00

Шевченко вошел в десятку лучших тренеров сборных, Черчесов не набрал в голосовании ни одного очка

Sportbox.RU09:00

Шевченко – в десятке лучших футбольных тренеров 2019 года по версии IFFHS

Советский спорт09:01

Сантуш – лучший тренер сборных 2019 года по версии IFFHS. Черчесов не включен в рейтинг

Sports.ru11:25
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Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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В Иркутске подросток помог спасти девятилетнюю девочку от похищения

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Новые власти Боливии назначили посла в США после 11-летнего перерыва

Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили страны посла в Соединённых Штатах, сообщается на официальной странице Twitter МИД Боливии.
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Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Газета.Ru 18:57
Общество

В России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
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Происшествия

В Папуа-Новой Гвинее вооруженные люди угнали самолет

Восемь вооруженных людей захватили самолет авиакомпании Tropicair на одном из островов Папуа-Новой Гвинеи и после прибытия на неиспользуемый аэродром скрылись с грузом, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя перевозчика.
РИА Новости 03:51
Происшествия

В Ингушетии по делу об убийстве главы ЦПЭ задержали двух человек

Сотрудники силовых структур задержали в Ингушетии двух человек после обысков, проведенных в селении Экажево.
Российская газета 08:05
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США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Lenta.ru 16:52
Политика

В Чехии возбудили уголовные дела против лидеров бывшей ЧССР

Полиция Чехии возбудила уголовные дела против экс-руководителей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР, 1960-1990).
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«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.
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Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка вновь прокомментировал недавнюю ситуацию с утечкой данных клиентов кредитной организации.
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Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
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Турецкие военные начали тестировать радары С-400

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В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
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Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за предоставление российским спортсменам возможности участвовать в Олимпиаде.
РБК 09:39
Общество

В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
РИА Новости 06:33
Армия и оружие

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Напомним, ранее ИА Красная Весна сообщало о совершении Израилем авианалёта на объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории Палестины.
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Футбол

«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ

В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
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Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
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В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
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Медведчук заявил, что Киев отвергает предложения по миру в Донбассе

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власти Украины не хотят даже слушать о предложениях по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
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Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту

На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
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Хозяйственный автомобиль больницы загорелся в Приамурье

На 13-м километре автодороги Екатеринославка – Благовещенск опрокинулся хозяйственный автомобиль Октябрьской центральной районной больницы.
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

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Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети

Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
ФАН вчера в 19:37
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Бывший бразильский футболист, наиболее известен своей тренерской деятельностью. В настоящее время является главным тренером сборной Бразилии по футболу.
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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