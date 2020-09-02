В преддверии президентских выборов инвесторы в США ждут волатильности на рынках

Динамика деривативов говорит о том, что, несмотря на подъем фондового рынка США до новых максимумов в результате самого масштабного ралли в августе с 1986 года, все более воинственная риторика демократов и республиканцев и вероятность политической нестабильности заставляют инвесторов понервничать, пишет Financial Times.