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РИА Новости
РИА Новости

Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Башкирская гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров, опубликовав в Facebook соответствующее постановление.В источнике
С чего всё началось
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление
 правительства региона, которое объявило шихан (одиночная гора) Куштау памятником природы республиканского значения.
Daily Storm07:48
Подробнее о событии
ТАСС

Минприроды: шихан Куштау целесообразно сделать природным памятником федерального значения

ТАСС09:54
Коммерсантъ

Гору Куштау в Башкирии признали природным памятником

Коммерсантъ06:30
РИА Новости

Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

РИА Новости07:03
РБК

Власти Башкирии изменили статус горы Куштау после протестов

РБК07:02
RT на русском

Глава Башкирии присвоил горе Куштау статус памятника природы

RT на русском07:42
Интерфакс

Башкирский шихан Куштау получил статус памятника природы

Интерфакс07:15
Башинформ

Важно не остановиться только на придании Куштау статуса ООПТ - урбанист

Башинформ08:35

В Курской области планируют производить удобрения из природного газа

Власти Курской области совместно с ПАО «КуйбышевАзот» в лице ООО «Курскхимволокно» прорабатывают вопрос по дальнейшему развитию предприятия и по расширению линейки выпускаемой продукции.
РБК Черноземье10:14

Футболист Головин пропустит матчи сборной в РФ в Лиге наций в сентябре

В воскресенье, 30 августа, Головин получил травму в гостевом матче второго тура чемпионата Франции с «Мецем» (1:0). Полузащитник, ранее получивший вызов в состав сборной России для подготовки к сентябрьским матчам Лиги наций, покинул поле на 15-й минуте встречи.
Известия30 августа в 16:47

В преддверии президентских выборов инвесторы в США ждут волатильности на рынках

Динамика деривативов говорит о том, что, несмотря на подъем фондового рынка США до новых максимумов в результате самого масштабного ралли в августе с 1986 года, все более воинственная риторика демократов и республиканцев и вероятность политической нестабильности заставляют инвесторов понервничать, пишет Financial Times.
Финмаркет07:28

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАСС02:06
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Минпромторг предложил отказаться от книги жалоб в российских магазинах

Предлагается исключить требования об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений как устаревшего механизма, целесообразного в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной экономике, — отмечает Минпромторг в пояснительной записке.
News.ru02:25
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