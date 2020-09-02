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РИА Новости
РИА Новости

Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Башкирская гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров, опубликовав в Facebook соответствующее постановление.В источнике
С чего всё началось
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление
 правительства региона, которое объявило шихан (одиночная гора) Куштау памятником природы республиканского значения.
Daily Storm07:48
Подробнее о событии
ТАСС

Минприроды: шихан Куштау целесообразно сделать природным памятником федерального значения

ТАСС09:54
RT на русском

Глава Башкирии присвоил горе Куштау статус памятника природы

RT на русском07:42
Коммерсантъ

Гору Куштау в Башкирии признали природным памятником

Коммерсантъ06:30
РБК

Власти Башкирии изменили статус горы Куштау после протестов

РБК07:02
РИА Новости

Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

РИА Новости07:03
Интерфакс

Башкирский шихан Куштау получил статус памятника природы

Интерфакс07:15
Башинформ

Важно не остановиться только на придании Куштау статуса ООПТ - урбанист

Башинформ08:35

«Зеленые» потребовали остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Немецкая партия «Союз 90 / Зеленые» потребовала от правительства страны свернуть строительство газопровода «Северный поток-2» из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.
РБК14:50

Камил Гаджиев поручился организовать бой Широкова с арбитром Федотовым

Популярный футбольный эксперт, экс-арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов, который в последнее время регулярно взрывает новостную ленту яркими комментариями по поводу спорных эпизодов судейства в чемпионате страны, записал видеообращение, в котором вызвал Широкова на бой по правилам смешанных единоборств (ММА).
Газета.Ru31 августа в 08:52
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Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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ОАО РЖД меняет условия отправок в порты северо-запада

ОАО РЖД меняет условия отправок в порты северо-запада Не дождавшись выполнения Кузбассом обязательств по объемам отгрузки угля в порты северо-запада, ОАО РЖД отменяет скидку на его перевозку в размере 12,8%.
Коммерсантъ14:14

Суга официально объявил о намерении побороться за пост премьера Японии

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга официально выдвинул свою кандидатуру на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), сообщает телерадиокомпания NHK.
Российская газета04:37