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РИА Новости
РИА Новости

Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Башкирская гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров, опубликовав в Facebook соответствующее постановление.В источнике
С чего всё началось
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление
 правительства региона, которое объявило шихан (одиночная гора) Куштау памятником природы республиканского значения.
Daily Storm07:48
Подробнее о событии
RT на русском

Глава Башкирии присвоил горе Куштау статус памятника природы

RT на русском07:42
РИА Новости

Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

РИА Новости07:03
РБК

Власти Башкирии изменили статус горы Куштау после протестов

РБК07:02
ТАСС

Горе Куштау в Башкирии присвоили статус памятника природы

ТАСС06:54
Lenta.ru

Спорный шихан Куштау получил статус памятника природы

Lenta.ru06:32
Коммерсантъ

Гору Куштау в Башкирии признали природным памятником

Коммерсантъ06:30
Интерфакс

Башкирский шихан Куштау получил статус памятника природы

Интерфакс07:15

Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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ТАСС: бывший партнер Фургала признал вину в организации убийств

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ведомости03:20
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США провели третий за этот год испытательный пуск ракеты «Минитмен-3»

Соединенные Штаты в среду осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"), способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, сообщило Командование глобального удара ВВС США.
Интерфакс05:54
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUM05:13
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МИД ФРГ заявил о заинтересованности в улучшении отношений с Россией

Представитель Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер заявил, что Берлин заинтересован в улучшении отношений с Москвой, но для этого должны быть созданы «соответствующие условия».
RT на русском08:35
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