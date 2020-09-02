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РИА Новости
РИА Новости

Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Башкирская гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров, опубликовав в Facebook соответствующее постановление.В источнике
С чего всё началось
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление
 правительства региона, которое объявило шихан (одиночная гора) Куштау памятником природы республиканского значения.
Daily Storm07:48
Подробнее о событии
ТАСС

Минприроды: шихан Куштау целесообразно сделать природным памятником федерального значения

ТАСС09:54
Башинформ

Важно не остановиться только на придании Куштау статуса ООПТ - урбанист

Башинформ08:35
РИА Новости

Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

РИА Новости07:03
РБК

Власти Башкирии изменили статус горы Куштау после протестов

РБК07:02
Коммерсантъ

Гору Куштау в Башкирии признали природным памятником

Коммерсантъ06:30
Интерфакс

Башкирский шихан Куштау получил статус памятника природы

Интерфакс07:15
RT на русском

Глава Башкирии присвоил горе Куштау статус памятника природы

RT на русском07:42

Проверка пока не выявила признаков умышленного отравления Навального

Доследственная проверка, начатая после госпитализации оппозиционера Алексея Навального, проводится по признакам части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Интерфакс09:28
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Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя
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Энергетика и промышленность России09:34
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