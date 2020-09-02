Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
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Хабиров заявлял, что власти республики отправили в Минприроды РФ документы на присвоение горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории в конце августа, решение планировалось принять к 4 сентября. На разработку Куштау претендовала АО "Башкирская содовая компания".В источнике
С чего всё началось
Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
Гора Куштау, на разработку которой претендовало АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак), получила статус особо охраняемой природной территории - памятника природы, сообщил член Общественной палаты РФ Ростислав Мурзагулов.
Интерфакс06:04
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