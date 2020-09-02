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Интерфакс
Интерфакс

Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Хабиров заявлял, что власти республики отправили в Минприроды РФ документы на присвоение горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории в конце августа, решение планировалось принять к 4 сентября. На разработку Куштау претендовала АО "Башкирская содовая компания".В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Гора Куштау, на разработку которой претендовало АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак), получила статус особо охраняемой природной территории - памятника природы, сообщил член Общественной палаты РФ Ростислав Мурзагулов.
Интерфакс06:04
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Гору Куштау, разработкой которой хотела заняться БСК, признана природным памятником

Коммерсантъ06:30
ТАСС

Шихан Куштау в Башкирии объявлен памятником природы

ТАСС06:54
Lenta.ru

В конфликте вокруг шихана Куштау поставили точку

Lenta.ru06:32
РБК

Власти Башкирии изменили статус горы Куштау после протестов

РБК07:02
Телеканал 360°

Башкирскую гору Куштау сделали природным памятником — член ОП

Телеканал 360°06:22
Интерфакс

Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Интерфакс06:04
Башинформ

Глава Башкирии Радий Хабиров: В вопросе Куштау - точка!

Башинформ06:45

В США из самолета заметили пролетавшего рядом человека с ранцем

Лос-Анджелес, США, 2 сентября 2020, 05:43 — REGNUM При заходе на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса пилот самолета американской авиакомпании American Airlines увидел прилетавшего мимо мужчину с реактивным ранцем, о чем доложил диспетчеру, передает телеканал Fox 11.
В США из самолета заметили пролетавшего рядом человека с ранцем
REGNUM22:43
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В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца

Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из Ленинградской области дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости05:19
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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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В Австралии выбрали лучшие способы взвешивания вымерших динозавров

Исследовательская группа во главе с доктором Кампионе составила и проанализировала обширную базу данных оценок массы тела динозавров, начиная с 1905 года, чтобы оценить, разъясняют или усложняют науку различные подходы к вычислению массы динозавров.
ГЛАС.RUвчера в 03:08