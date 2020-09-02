Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Хабиров заявлял, что власти республики отправили в Минприроды РФ документы на присвоение горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории в конце августа, решение планировалось принять к 4 сентября. На разработку Куштау претендовала АО "Башкирская содовая компания".