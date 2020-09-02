Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
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Башкирская гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров, опубликовав в Facebook соответствующее постановление.В источнике
С чего всё началось
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление
правительства региона, которое объявило шихан (одиночная гора) Куштау памятником природы республиканского значения.
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