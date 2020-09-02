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РИА Новости
РИА Новости

Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Башкирская гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров, опубликовав в Facebook соответствующее постановление.В источнике
С чего всё началось
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление
 правительства региона, которое объявило шихан (одиночная гора) Куштау памятником природы республиканского значения.
Daily Storm07:48
Подробнее о событии
ТАСС

Минприроды: шихан Куштау целесообразно сделать природным памятником федерального значения

ТАСС09:54
Коммерсантъ

Гору Куштау в Башкирии признали природным памятником

Коммерсантъ06:30
РИА Новости

Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

РИА Новости07:03
РБК

Власти Башкирии изменили статус горы Куштау после протестов

РБК07:02
RT на русском

Глава Башкирии присвоил горе Куштау статус памятника природы

RT на русском07:42
Интерфакс

Башкирский шихан Куштау получил статус памятника природы

Интерфакс07:15
Башинформ

Важно не остановиться только на придании Куштау статуса ООПТ - урбанист

Башинформ08:35

Белорусская оппозиция попыталась связаться с послом России

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии делал несколько попыток связаться с послом РФ в республике Дмитрием Мезенцевым, ответа на запросы пока нет, сообщила в среду член президиума совета Мария Колесникова.
Белорусская оппозиция попыталась связаться с послом России
РИА Новости15:31
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Минск утвердил асимметричный список санкций в отношении стран Балтии

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск утвердил асимметричный список санкций против стран Балтии в качестве ответа на принятые ими ранее санкции в отношении республики.
Инфорос07:12
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ПИК купила у «дочки» ВТБ участок с памятником конструктивизма в Сочи

Компания «ПИК-Инвестпроект» — «дочка» крупнейшего застройщика жилья в России, группы ПИК (59,33% принадлежит Сергею Гордееву, 23,05% — группе ВТБ), стала единственным собственником ООО «Парасанг системс», следует из данных ЕГРЮЛ.
РБК15:39

МЧС устранило угрозу ростовским населенным пунктам из-за пожаров

"Благодаря увеличенной группировке и оперативным действиям удалось снять угрозу перехода огня с лесных пожаров на населенные пункты и в настоящее время все пожары в четырёх районах Ростовской области в населенных пунктах локализованы", - говорится в сообщении.
РИА Новости16:12

16 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Королёве за выходные

За минувшие выходные в Королёве выявлено 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего по состоянию на 31 августа в городском округе зафиксировано 3 197 случаев заболевания COVID-19, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.
Спутник (Королев)31 августа в 06:36
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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