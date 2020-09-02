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РИА Новости
РИА Новости

Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Башкирская гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров, опубликовав в Facebook соответствующее постановление.В источнике
С чего всё началось
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление
 правительства региона, которое объявило шихан (одиночная гора) Куштау памятником природы республиканского значения.
Daily Storm07:48
Подробнее о событии
ТАСС

Минприроды: шихан Куштау целесообразно сделать природным памятником федерального значения

ТАСС09:54
RT на русском

Глава Башкирии присвоил горе Куштау статус памятника природы

RT на русском07:42
Башинформ

Важно не остановиться только на придании Куштау статуса ООПТ - урбанист

Башинформ08:35
РБК

Власти Башкирии изменили статус горы Куштау после протестов

РБК07:02
Коммерсантъ

Гору Куштау в Башкирии признали природным памятником

Коммерсантъ06:30
Интерфакс

Башкирский шихан Куштау получил статус памятника природы

Интерфакс07:15
РИА Новости

Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

РИА Новости07:03

Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ
Live2412:20
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Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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Стратегические ядерные силы России и США сравнили в Китае

Обозреватели китайского издания Sohu (перевод опубликован «ИноСМИ») пришли к выводу, что в противостоянии двух ведущих ядерных держав в мире США и России, последняя удерживает лидерство по количеству ядерных боеголовок и по уровню развитости ракет.
Военное дело05:23
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