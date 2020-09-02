Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
Смотрите также
Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ
В Ростовской области загорелись около 20 домов
Футболисты «ПСЖ» Неймар, Ди Мария и Паредес заразились коронавирусом
В Татарстане расстреляли убившего двух грабителей бизнесмена Деданина
Песков заявил об отсутствии ядов в анализах Навального
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию окончания ВОВ
Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату
Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой
В Москве вооруженный мужчина взял в заложники капитана теплохода
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Алла Пугачева не смогла сдержать слез на школьной линейке Гарри и Лизы
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Стратегические ядерные силы России и США сравнили в Китае
Ракетный крейсер «Москва» после ремонта впервые вышел на учения в море
Путин исключил возможность перехода на дистанционное обучение
В Венеции стартует 77-й международный кинофестиваль
Акции Башкирской содовой компании арестовали по иску Генпрокуратуры
В ФРГ заявили о наличии у Навального следов вещества группы «Новичок»
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета
В Ростовской области загорелись около 20 домов
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя
Башкирская гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров, опубликовав в Facebook соответствующее постановление.В источнике
С чего всё началось
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление
правительства региона, которое объявило шихан (одиночная гора) Куштау памятником природы республиканского значения.
Подробнее о событии