Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории
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Власти Башкирии подготовили документы для придания охранного статуса шихану Куштау, который ранее был отдан Башкирской содовой компании на разработку. Об этом сообщил на встрече с защитниками Куштау глава Башкирии Радий Хабиров.В источнике
С чего всё началось
Шихан Куштау в Башкирии получит статус особо охраняемой территории
Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками горы Куштау заявил, что ей присвоят статус особо охраняемой территории и там не будут добывать полезные ископаемые.
РИА Новости08:07
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