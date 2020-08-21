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Российская газета
Российская газета

Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории

Власти Башкирии подготовили документы для придания охранного статуса шихану Куштау, который ранее был отдан Башкирской содовой компании на разработку. Об этом сообщил на встрече с защитниками Куштау глава Башкирии Радий Хабиров.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Шихан Куштау в Башкирии получит статус особо охраняемой территории

Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками горы Куштау заявил, что ей присвоят статус особо охраняемой территории и там не будут добывать полезные ископаемые.
РИА Новости08:07
Подробнее о событии
КП - Уфа

Встали, зачитали требования и ушли: встреча главы Башкирии с защитниками Куштау оказалась рекордно быстрой

КП - Уфа11:36
ProUfu.ru

Глава Башкирии дал две недели на решение проблемы Куштау

ProUfu.ru07:40
Башинформ

От борьбы за Куштау до национализации БСК; новая смерть от COVID-19 - неделя в Башкирии

Башинформ09:15
РИА Новости

Шихан Куштау в Башкирии получит статус особо охраняемой территории

РИА Новости08:07
Телеканал UTV

Куштау не будут разрабатывать, если БСК не договорится с защитниками шихана. Гора спасена?

Телеканал UTV12:42
Znak.com

Хабиров: шихан Куштау сделают особо охраняемой природной территорией и не отдадут БСК

Znak.com08:02
Уфа1.ру

«Как дикари»: жители Башкирии затравили экоактивистов за разговор с Хабировым

Уфа1.ру11:09

Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском11:44

Работников «Гродно Азот» угрожали убить за отказ от забастовки

«Вечером 20 августа текущего года на мобильные телефоны руководства ОАО „Гродно Азот“ поступили сообщения с угрозами убийством в случае неучастия в забастовке и поддержке стачкома», — заявили в пресс-службе.
ИА Красная Весна11:32
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Врачи начали готовить Навального к перевозке в Германию

Подготовку к транспортировке оппозиционера Навального начали в омской больнице, сообщил 21 августа заведующий отделением анестезиологии и реанимации национального центра имени Пирогова Борис Теплых журналистам.
ИА Красная Весна13:41

GeForce RTX 3090 стала на шаг ближе к выходу

Премьера видеокарт Nvidia нового поколения Ampere ожидается 1 сентября, и сегодня появилось лишнее подтверждение тому, что компания не станет медлить с анонсом: корейский регулятор сертифицировал графическую карту Nvidia под обозначением PG133A.
iXBT.comвчера в 06:54
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Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной

Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».
REGNUM09:27
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