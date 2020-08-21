Автобиография Алонсо выйдет из печати в ноябре

Достаточно сказать, что сам гонщик анонсировал её ещё три года назад, однако не спешил публиковать, и вот наконец в британском издательстве Macmillan Publishers определились с планами: книга объёмом в 320 страниц увидит свет 12 ноября.