Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета
Российская газета

Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории

Власти Башкирии подготовили документы для придания охранного статуса шихану Куштау, который ранее был отдан Башкирской содовой компании на разработку. Об этом сообщил на встрече с защитниками Куштау глава Башкирии Радий Хабиров.В источнике
Подробнее о событии
The Moscow Post

«Содовая империя» под «прикрытием» Хабирова?

The Moscow Postвчера в 05:46
Башинформ

От борьбы за Куштау до национализации БСК; новая смерть от COVID-19 - неделя в Башкирии

Башинформ09:15
РИА Новости

Шихан Куштау в Башкирии получит статус особо охраняемой территории

РИА Новости08:07
Эхо Москвы в Уфе

Защитники шихана Куштау озвучили официальные требования к властям Башкирии

Эхо Москвы в Уфе08:28
ProUfu.ru

Глава Башкирии дал две недели на решение проблемы Куштау

ProUfu.ru07:40
Уфа1.ру

«Я вам говорю „Нет“»: Радий Хабиров отказал защитникам Куштау быть ближе к народу

Уфа1.ру08:30
КП - Уфа

Куштау дадут охранный статус: чем закончилась 10-минутная встреча Радия Хабирова и защитников шихана

КП - Уфа08:22

Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram ответил на популярный вопрос, о том, могут ли злость, агрессия, негативные эмоции, обиды спровоцировать возникновение онкологии.
Слово и Дело08:46
31

Автобиография Алонсо выйдет из печати в ноябре

Достаточно сказать, что сам гонщик анонсировал её ещё три года назад, однако не спешил публиковать, и вот наконец в британском издательстве Macmillan Publishers определились с планами: книга объёмом в 320 страниц увидит свет 12 ноября.
F1news.ru10:07

Врач Навального Анастасия Васильева не верит диагнозу омских врачей

Лечащий врач политика Алексея Навального, лидер профсоюза «Альянс Врачей» Анастасия Васильева не поверила омским врачам, заявившим, что у политика «нарушение обмена веществ» предположительно на фоне снижения уровня сахара в крови.
Росбалт07:51
3

Городская больница Стерлитамака начала собирать данные о распространении COVID-19 во время массовых протестов на Куштау

Дополнительно в приказе указывается, что анамнез всех прибывающих пациентов в приемные покои городской больницы № 2 также должен содержать ответ на вопрос, участвовал ли человек в акциях протеста.
Эхо Москвы в Уфе03:09

В Севастополе Главнокомандующий ВМФ возложил цветы к Вечному огню

Утром вместе командующим Черноморским флотом Игорем Осиповым, врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, главой Крыма Сергеем Аксёновым, Николай Евменов возложил цветы к Вечному огню на Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.
Вести.Севастопольвчера в 06:28
4