Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории

Власти Башкирии подготовили документы для придания охранного статуса шихану Куштау, который ранее был отдан Башкирской содовой компании на разработку. Об этом сообщил на встрече с защитниками Куштау глава Башкирии Радий Хабиров.