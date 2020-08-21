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Российская газета
Российская газета

Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории

Власти Башкирии подготовили документы для придания охранного статуса шихану Куштау, который ранее был отдан Башкирской содовой компании на разработку. Об этом сообщил на встрече с защитниками Куштау глава Башкирии Радий Хабиров.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Шихан Куштау в Башкирии получит статус особо охраняемой территории

Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками горы Куштау заявил, что ей присвоят статус особо охраняемой территории и там не будут добывать полезные ископаемые.
РИА Новости08:07
Подробнее о событии
КП - Уфа

Встали, зачитали требования и ушли: встреча главы Башкирии с защитниками Куштау оказалась рекордно быстрой

КП - Уфа11:36
Эхо Москвы

Глава Башкирии заявил о готовности присвоить охранный статус горе Куштау

Эхо Москвы11:08
Уфа1.ру

«Как дикари»: жители Башкирии затравили экоактивистов за разговор с Хабировым

Уфа1.ру11:09
РИА Новости

Шихан Куштау в Башкирии получит статус особо охраняемой территории

РИА Новости08:07
Znak.com

Хабиров: шихан Куштау сделают особо охраняемой природной территорией и не отдадут БСК

Znak.com08:02
ProUfu.ru

Глава Башкирии дал две недели на решение проблемы Куштау

ProUfu.ru07:40
Башинформ

От борьбы за Куштау до национализации БСК; новая смерть от COVID-19 - неделя в Башкирии

Башинформ09:15

Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию
RT на русском11:44

Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

В четверг вечером 77-летний Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии США, приняв предложение однопартийцев в последний день работы неординарного виртуального форума.
Российская газета00:52
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Возбуждено уголовное дело после паводка в Нижних Сергах

Вчера, 20 августа, в отношении должностных лиц администрации Нижнесергинского городского поселения было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).
Уральский меридиан12:03

Работников «Гродно Азот» угрожали убить за отказ от забастовки

«Вечером 20 августа текущего года на мобильные телефоны руководства ОАО „Гродно Азот“ поступили сообщения с угрозами убийством в случае неучастия в забастовке и поддержке стачкома», — заявили в пресс-службе.
ИА Красная Весна11:32
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У Армении появился 17 Национальный герой: Минобороны о присвоении

После публикации указа о присвоении звания на сайте президента пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook опубликовала запись, в которой рассказала, за что капитану ВС Армении Рубену Санамяну присвоено высшее звание Национального героя.
Rusarminfo.ru09:13
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