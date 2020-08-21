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РИА Новости
РИА Новости

Шихан Куштау в Башкирии получит статус особо охраняемой территории

Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками горы Куштау заявил, что ей присвоят статус особо охраняемой территории и там не будут добывать полезные ископаемые.В источнике
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РБК

Глава Башкирии после протестов выдвинул ультиматум по горе Куштау

РБК08:32
КП - Уфа

Куштау дадут охранный статус: чем закончилась 10-минутная встреча Радия Хабирова и защитников шихана

КП - Уфа08:22
Башинформ

Радий Хабиров встретился с защитниками Куштау

Башинформ07:32
РИА Новости

Шихан Куштау в Башкирии получит статус особо охраняемой территории

РИА Новости08:07
Znak.com

Хабиров: шихан Куштау сделают особо охраняемой природной территорией и не отдадут БСК

Znak.com08:02
ProUfu.ru

Глава Башкирии дал две недели на решение проблемы Куштау

ProUfu.ru07:40
Уфа1.ру

Политолог — о встрече Хабирова с борцами за Куштау: «Напомнило переговоры Ельцина с чеченскими боевиками»

Уфа1.ру08:29

В ФБК озвучили новую версию случившегося с Навальным

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что якобы было найдено некое опасное вещество, но его слова не подтвердили ни в транспортной полиции, ни в больнице, куда госпитализировали Алексея Навального.
РИА Новости02:14
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В Симферополе ограничат подачу воды

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с понедельника, 24 августа, начнут проводить поэтапное ограничение подачи воды, сообщил глава госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Газета.Ru17:21
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Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Российская газета06:47
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МИД Греции ответил на превращение в мечеть еще одной церкви в Турции

"Сегодняшнее решение турецких властей превратить монастырь Хора в мечеть является еще одним вызовом, наносящим ущерб религиозным людям во всем мире и международному сообществу, которое уважает памятники человеческой цивилизации", - приводит агентство слова представителя МИД Греции.
РЕН ТВ06:32
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известиявчера в 09:19
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