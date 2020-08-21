Шихан Куштау в Башкирии получит статус особо охраняемой территории
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Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками горы Куштау заявил, что ей присвоят статус особо охраняемой территории и там не будут добывать полезные ископаемые.В источнике
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