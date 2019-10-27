Уровень вашей команды все время растет.

Шильденфельд: «Уровень сборной России все время растет»

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Политика Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.

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