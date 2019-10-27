Футбол

Sport24.ruSport24.ruШильденфельд: «Уровень сборной России все время растет»

Уровень вашей команды все время растет.
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Шильденфельд: «Уровень сборной России все время растет»

Sport24.ru04:21

Шильденфельд: Кокорин — фантастический футболист, он должен играть в «Реале»

Чемпионат04:13

Шильденфельд: «Кокорин является невероятным игроком, он должен играть в „Реале“»

Sport.ru04:43

Хорватский защитник считает Кокорина фантастическим футболистом

Газета.Ru04:12

Экс-игрок «Динамо»: Кокорин должен играть в «Реале»

RT на русском04:29

Экс-защитник «Динамо»: Со своей легкостью Кокорин должен играть в «Реале»

Нева Спорт05:04

Хорватский защитник: «Кокорин должен играть в «Реале»

ProstoProSport04:29
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Политика

Сенцов заявил, что стыдится Зеленского после инцидента в Донбассе

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского, после того, как тот встретился с добровольцами в Золотом в Донбассе.
Газета.Ru 05:15
Происшествия

По подозрению в убийстве матери школьником возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в ночь на воскресенье 46-летней жительницы Петербурга.
МР7.ру 06:15
Армия и оружие

Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Газета.Ru 02:30
Происшествия

В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына

Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС 02:42
Шоу-бизнес

Участник «Голоса» прокомментировал отказ пожимать руку Сюткину

Участник шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королёв объяснил, почему не стал пожимать руку наставнику Валерию Сюткину.
Петербургский дневник вчера в 09:29
Авто

Volkswagen Golf нового поколения представили официально

Народные новости 24 октября в 23:40
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 25 октября в 11:23
Экономика

Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 25 октября в 08:16
Армия и оружие

Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море

Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь вчера в 10:12
Политика

Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
RT на русском 05:35
Общество

Молдова переходит на зимнее время: когда и как переводить часы

В ночь на воскресенье, 27 октября, Республика Молдова переходит на зимнее время. Стрелки часов надо будет перевести на час назад.
Sputnik Молдова 25 октября в 06:50
Политика

Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Происшествия

Fox: два человека погибли при стрельбе в Техасе

ТАСС 05:23
Фигурное катание

Тарасова: у Трусовой была мечта, и она делает мировые рекорды

Зал весь молчал, даже у телевизора мы еле дышали, потому что было страшно, что девочка делает мировые рекорды, на такой сложности катается.
РИА Новости вчера в 18:31
Политика

Зеленский поспорил с бойцами добровольческого батальона в Донбассе

Известия вчера в 21:09
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 02:58
Наука

Различие в магнитных свойствах помогло разделить редкоземельные металлы

N+1 24 октября в 11:15
Авто

В России изменится способ расчета транспортного налога

Счетная палата РФ признала несовершенной методику расчета транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей.
SpeedMe 24 октября в 07:52
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ вчера в 13:18
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости вчера в 03:41
Общество

Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone

Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru 25 октября в 20:56
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева опровергла слухи о своей беременности

Ведущий Андрей Малахов обратил внимание на ее наряд и уточнил, правдивый ли тот слух, что она ждет ребенка.
Kleo.ru 06:19
Армия и оружие

Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
РБК 04:40
Футбол

«Монако» одолел «Нант», Головин отдал результативный пас

Российский полузащитник Александр Головин отметился результативной передачей.
Soccer.ru 25 октября в 16:38
Космос

NASA отправит зонд для оценки количества льда на Луне

Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует отправить автоматическую межпланетную станцию на Луну в 2022 году для составления карты водных ресурсов.
REGNUM вчера в 04:24
Общество

«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5

Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
RT на русском вчера в 19:54
Космос

Космический таймлапс: завораживающий снимок с борта МКС

Астронавт Кристина Кох сделала завораживающий таймлапс-снимок сразу из 400 кадров, снятых во время пролета МКС над Африкой.
РЕН ТВ 23 октября в 21:34
Политика

Бывший посол Австрии назвал условие для отмены санкций против РФ

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены санкций в отношении РФ необходимо, чтобы за нее выступила группа государств ЕС.
Известия вчера в 21:27
Общество

Титул «Мисс Земля» завоевала представительница Пуэрто-Рико

Обладательницей титула «Мисс Земля — 2019» стала 21-летняя жительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель.
News.ru вчера в 07:17
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Хорватский футболист австрийского происхождения, защитник кипрского клуба «Анортосис» и сборной Хорватии.
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Российский футболист, нападающий петербургского клуба «Зенит». Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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