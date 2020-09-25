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Советский спорт
Советский спорт

«Шинник» снялся с матча против «Томи» из-за коронавируса

Отмечается, что в ярославском клубе обнаружено 12 заболевших коронавирусом. Представители «Шинника» уже сообщили об этом Роспотребнадзору. Команда снялась с матча и отправилась на самоизоляцию.В источнике
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Матч ТВ

«Шинник» не сыграет с «Томью», «Иртышом» и в Кубке России

Матч ТВвчера в 13:20
Советский спорт

«Шинник» снялся с матча против «Томи» из-за коронавируса

Советский спортвчера в 09:59
Новости Ярославля 76.ru

«Шинник» закрыли на карантин из-за коронавируса у футболистов

Новости Ярославля 76.ruвчера в 09:36
Metaratings

Матч «Томь» – «Шинник» отменен из-за коронавируса у ярославцев

Metaratingsвчера в 09:38
РИА Новости

Матч между «Томью» и «Шинником» не состоится из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 09:34
Чемпионат

Дебютный матч Кержакова во главе «Томи» отменён из-за коронавируса у игроков «Шинника»

Чемпионатвчера в 09:28
Спорт-Экспресс

Матч «Томь» — «Шинник» не состоится. В команде из Ярославля 12 случаев коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 09:25

«Салават» дома переиграл «Витязь», команды на двоих забросили 11 шайб

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" на домашнем льду обыграл "Витязь" – 6:5. Подмосковная команда несколько раз по ходу встречи вела в счете, но удержать преимущество не смогла.
Вести.Ru10:35

Полиции Кипра дано поручение начать сбор показаний по делу о «золотых паспортах»

"После предварительного изучения отчета состоящей из трех человек специальной комиссии Калогиру, который был нам передан министерством внутренних дел для вынесения оценки, юридическая служба сообщает, что она дала указание полиции начать расследование с целью определить, были ли совершены какие бы то ни было уголовные преступления", - говорится в этом сообщении.
ТАСС13:26

Байден заявил, что Трамп недостаточно умен, чтобы уметь дебатировать

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден накануне первых теледебатов с действующим главой государства Дональдом Трампом заявил в эфире телеканала MSNBC, что тот недостаточно умен, чтобы знать, как дебатировать.
Газета.Ru13:45
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Волки заботятся о стае уже 1,3 миллиона лет

Международная группа исследователей изучила образцы предка современных волков Canis chihliensis, жившего примерно 1,3 млн лет назад на территории нынешнего Китая, и обнаружила у него следы сильных травм на лапах и челюстях.
Суть событийвчера в 15:28

Клювый кит установил рекорд по прыжкам в воду среди млекопитающих

Учитывая, что около 95% погруженный других млекопитающих заканчиваются до истощения запаса кислорода то, если применить это отношение к клювовидным китам Кювье, получится, что они могут сохранять кислород на ошеломительные 77,7 минут до того, как воспользоваться анаэробным дыханием.
Gazeta.SPbвчера в 13:56
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