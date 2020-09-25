Полиции Кипра дано поручение начать сбор показаний по делу о «золотых паспортах»

"После предварительного изучения отчета состоящей из трех человек специальной комиссии Калогиру, который был нам передан министерством внутренних дел для вынесения оценки, юридическая служба сообщает, что она дала указание полиции начать расследование с целью определить, были ли совершены какие бы то ни было уголовные преступления", - говорится в этом сообщении.