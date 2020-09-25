«Шинник» снялся с матча против «Томи» из-за коронавируса
Отмечается, что в ярославском клубе обнаружено 12 заболевших коронавирусом. Представители «Шинника» уже сообщили об этом Роспотребнадзору. Команда снялась с матча и отправилась на самоизоляцию.В источнике
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Дебютный матч Кержакова во главе «Томи» отменён из-за коронавируса у игроков «Шинника»
Чемпионатвчера в 09:28
Матч «Томь» — «Шинник» не состоится. В команде из Ярославля 12 случаев коронавируса
Спорт-Экспрессвчера в 09:25