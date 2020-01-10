Общество

Другой город (Самара)Другой город (Самара)Госдума предложила продавать пиво на всех спортивных соревнованиях

В Госдуме подготовили поправки к законопроекту о снятии запрета на продажу пива во время футбольных матчей. Согласно этим изменениям, пиво разрешат продавать на всех спортивных соревнованиях, кроме тех, где участвуют дети и подростки.
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В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных мероприятиях, кроме детских

Авторы законопроекта о снятии запрета на розничную продажу пива во время футбольных матчей подготовили поправки к проекту, согласно которым напиток предлагается продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских соревнований.
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