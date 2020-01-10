Общество

iReactoriReactorШипулин выступил в поддержку закона о продаже пива на стадионах

Победитель Олимпийских игр 2014 года поддержал снятие запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время футбольных поединков и соревнований по другим видам спорта.
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Медведев: средства от продажи пива пойдут на развитие детского футбола

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В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
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Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
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Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
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