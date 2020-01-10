Общество
iReactorШипулин выступил в поддержку закона о продаже пива на стадионах
Победитель Олимпийских игр 2014 года поддержал снятие запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время футбольных поединков и соревнований по другим видам спорта.
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Футбол
Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о заинтересованности клуба в подписании форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Биатлон
Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира
Француз Мартен Фуркад стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Происшествия
Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье
Причиной жесткой посадки пассажирского лайнера A321 российской авиакомпании Nordwind в турецкой Анталье в пятницу, 10 января, стал ветер.
Фигурное катание
Самодурова исполнила тройной аксель на тренировке
Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова в своем официальном Instagram опубликовала видео с тренировки, на которой она исполняет тройной аксель.
Политика
Путин обсудил Ливию с президентом Египта
Владимир Путин в пятницу провел телефонные переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
Футбол
Лодыгин покинул турецкий «Газиантеп»
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Культура
Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Телеканал «Россия 1» и медиахолдинг ВГТРК решили закрыть программу «Сам себе режиссер», сообщил в социальных сетях ее ведущий Алексей Лысенков.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Политика
Рябков объяснил позицию России касательно американских ПРО в Японии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о переговорах с Токио о размещении американских систем Aegis Ashore на японских островах.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Экономика
Росстат назвал размер инфляции в России в 2019 году
Ранее ЦБ заявил, что размер инфляции в России в 2019 году составил 3%.
Политика
Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании крушения самолета
Госсекретарь США Майк Помпео предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в расследовании крушения украинского самолета на территории Ирана.
Общество
Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению
Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
Армия и оружие
Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17
Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении Лукаса Сантоса в «Васко да Гама»
Фигурное катание
Хореограф группы Тутберидзе: Этери очень хорошо умеет сдерживать себя
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Игры
Спустя 6 месяцев в Wolfenstein: Youngblood появился рейтрейсинг
Bethesda и MachineGames продолжают потихоньку обновлять Wolfenstein: Youngblood: вчера они наконец-то добавили поддержку трассировки лучей в реальном времени.
Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Игры
На ПК вышло дополнение Iceborne к Monster Hunter: World
Запуск дополнения Iceborne к Monster Hunter: World состоялся на PlayStation 4 и Xbox One в сентябре, а уже в конце октября Capcom отчиталась о продажах в количестве 2,8 млн копий.
Здоровье
Урок от врача Павленко: Рак победят те, кто его не боится
Зная, что постоянно мутирующая опухоль уже не оставила ему шансов, Павленко тем не менее настойчиво призывал не ставитьзнак равенства между онкологией и неизбежной смертью.
Наука
Поваренная соль замедляет рост раковых клеток
Исследование показало, что наночастицы хлорида натрия (соль), способны разрушать раковые клетки.