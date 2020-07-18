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Широков назвал жалобы Федуна попыткой отвлечь внимание от слабой игры

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал жалобы на судейство владельца московской команды Леонида Федуна. По мнению спортсмена, таким образом Федун хочет сместить внимание со слабой игры клуба. Плачутся обычно слабые оттого, что их обижают.В источнике
С чего всё началось
Радио Зенит

Роман Широков: «Я предложил Федуну хэштег #ИграйтеКакЗенит»

В преддверии матча «Зенита» и «Спартака» на Радио Зенит выступил знаменитый полузащитник обеих команд, а также сборной России Роман Широков.
Радио Зенитвчера в 12:00
Подробнее о событии
Спорт день за днем

«Спартак» слишком много спорит с судьями. Это вина Тедеско

Спорт день за днем11:02
РИА Новости

Эксперт: считаю бредом слова о предвзятом отношении судей к «Спартаку»

РИА Новости08:17
Радио Зенит

Роман Широков: «Я предложил Федуну хэштег #ИграйтеКакЗенит»

Радио Зенитвчера в 12:00
ProstoProSport

Широков посоветовал Федуну играть на уровне «Зенита»

ProstoProSport03:58
Metaratings

Широков ответил Федуну на критику судейства и предложил играть, как «Зенит»

Metaratings02:33
Газета.Ru

Широков отреагировал на слова Федуна о судействе

Газета.Ru01:59
Евро-футбол.ру

Широков - Федуну: «Играйте, как „Зенит“, тогда сможете первое место занять»

Евро-футбол.ру05:59
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Главные федеральные каналы избегают освещения протестов в Хабаровске

Повестка не сильно отличается и в новостной программе России 1. Там также считают, что митинги в Израиле против усиления карантинных мер из-за коронавируса важнее протестов в Хабаровске – митинги в Израиле хотя бы упоминают в одном из сюжетов.
Эхо Москвы09:02
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Нурлатцы начнут считать количество чипсов

По мнению диетолога Ивана Алименко есть чипсы нужно, контролируя их количество. (Нурлат, 18 июля, "Нурлат-информ") Как стало известно от портала evo-rus.com, специалист по рациональному питанию и снижению веса считает, что при сознательном употреблении чипсы не вредны для здоровья.
Нурлат-информ04:42
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СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы»

Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ruвчера в 10:02
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СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК16 июля в 11:22
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Заседание саммита ЕС по бюджету приостановлено

Вторая пленарная сессия саммита ЕС по новому семилетнему плану бюджета сообщества на 2021-2027 годы объемом в €1,074 трлн и фонду восстановления экономики Евросоюза в €750 млрд приостановлена, лидеры перешли к двусторонним консультациям.
ТАСС07:20
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Караулова вышла замуж за одного из своих адвокатов

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и освободившаяся из колонии условно-досрочно, вышла замуж за адвоката коллегии «Форт» Олега Елисеева, одного из своих защитников на процессе 2015–2016 годов.
Известия07:27
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