Экс-полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что не планирует становиться тренером. В настоящий момент он работает экспертом на телевидении. Широков объявил о завершении спортивной карьеры в июле 2016 года.

Широков не планирует посвящать себе тренерской работе

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