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Газета.RuШироков отреагировал на слова Федуна о судействе
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Роман Широков поделился мнением о высказываниях владельца красно-белых Леонида Федуна о судействе. Ранее функционер критиковал российских арбитров за ошибки и предвзятое отношение к столичной команде.
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с чего всё началось
В преддверии матча «Зенита» и «Спартака» на Радио Зенит выступил знаменитый полузащитник обеих команд, а также сборной России Роман Широков.Радио Зенитвчера в 12:00
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Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Армия и оружие
В ДНР заявили о переходе на сторону ополчения силовика
Украинский силовик перешел на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
РИА Новости 09:02
Экономика
S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ вчера в 16:50
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ 06:27
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число новых случаев заражения SARS-CoV-2
Берн, 17 июля 2020, 23:22 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 237 743 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии.
REGNUM вчера в 16:22
Общество
Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Армия и оружие
Шойгу обсудил с главой минобороны Азербайджана ситуацию в Закавказье
Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов 18 июля обсудили по телефону обстановку в закавказском регионе.
Известия 07:48
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.
РИА Новости 08:05
Армия и оружие
Российские военные заблокировали американских солдат в Сирии
Российские военные перехватили американских солдат на трассе в Сирии.
Газета.Ru 06:39
Общество
В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала
Интерфакс 08:36
Игры
Легендарная игра «Worms Armageddon» получила обновление в честь юбилея
Ридус вчера в 16:26
Армия и оружие
США готовятся передать Украине боевые патрульные катера
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI.
Газета.Ru 08:57
Общество
Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
RT на русском 08:41
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Автоспорт
Квят занял 17-е место в квалификации Гран-при Венгрии
Партнер Квята по «Альфа Таури» Пьер Гасли занял 12-е место и прошел во вторую часть квалификации.
Bookmaker-ratings.ru 09:30
Футбол
Игрок «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян будет выступать за сборную Армении, сообщает Sport24.
Газета.Ru 08:32
Общество
В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной
В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Здоровье
102 человека в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
На 18 июля в Ростовской области у 11 316 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости COVID-19 — 269,3 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:03
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости вчера в 04:46
Кино
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм, который станет самым дорогим в истории компании.
Культуромания 03:47
Политика
В Польше отменили срок давности за преступления времен коммунизма
Президент Польши повел себя несерьезно, когда подписывал этот закон, - считает депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников.
Эхо Москвы 06:31
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Происшествия
В Башкирии вспыхнул пожар в природном заповеднике
REGNUM вчера в 07:54