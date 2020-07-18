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Газета.RuГазета.RuШироков отреагировал на слова Федуна о судействе

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Роман Широков поделился мнением о высказываниях владельца красно-белых Леонида Федуна о судействе. Ранее функционер критиковал российских арбитров за ошибки и предвзятое отношение к столичной команде.
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Роман Широков: «Я предложил Федуну хэштег #ИграйтеКакЗенит»

В преддверии матча «Зенита» и «Спартака» на Радио Зенит выступил знаменитый полузащитник обеих команд, а также сборной России Роман Широков.
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Широков отреагировал на слова Федуна о судействе

Газета.Ru01:59

Роман Широков: «Я предложил Федуну хэштег #ИграйтеКакЗенит»

Радио Зенитвчера в 12:00
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Армия и оружие

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Политика

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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Роман Широков
Российский футболист
Российский футболист. Заслуженный мастер спорта России. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Трёхкратный чемпион России. Двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА в составе «Зенита». По завершении карьеры работает экспертом на Матч ТВ. Председатель Общероссийского профсоюза футболистов, а также входит в число 20 арбитров Палаты по разрешению споров РФС. Советник министра физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области Романа Терюшкова.
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