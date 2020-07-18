В преддверии матча «Зенита» и «Спартака» на Радио Зенит выступил знаменитый полузащитник обеих команд, а также сборной России Роман Широков.

с чего всё началось

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Роман Широков поделился мнением о высказываниях владельца красно-белых Леонида Федуна о судействе. Ранее функционер критиковал российских арбитров за ошибки и предвзятое отношение к столичной команде.

Широков отреагировал на слова Федуна о судействе

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