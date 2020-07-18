Коронавирус
Газета.RuШироков отреагировал на слова Федуна о судействе
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Роман Широков поделился мнением о высказываниях владельца красно-белых Леонида Федуна о судействе. Ранее функционер критиковал российских арбитров за ошибки и предвзятое отношение к столичной команде.
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с чего всё началось
В преддверии матча «Зенита» и «Спартака» на Радио Зенит выступил знаменитый полузащитник обеих команд, а также сборной России Роман Широков.Радио Зенитвчера в 12:00
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Общество
В России за сутки зафиксировано 6 234 случая заражения коронавирусом
За сутки из больниц выписаны 7 490 человек. Всего в стране выявлено 765 437 случаев инфицирования COVID-19.
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Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Фигуристка Екатерина Александровская, которая ушла из жизни 18 июля, с января лечилась от эпилепсии.
ТАСС Спорт 09:54
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
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Общество
Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса
Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 09:04
Футбол
Стала известна сумма, за которую «Спартак» готов расстаться с Жиго
Московский "Спартак" готов расстаться с защитником Самюэлем Жиго за €20 млн, сообщает "СЭ".
Газета.Ru 11:03
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Жириновский считает выгодной деноминацию
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REGNUM 16 июля в 07:58
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM вчера в 13:32
Экономика
Генсек ООН анонсировал финансовый саммит G20
Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 19:21 — REGNUM Саммит «Группы двадцати» на уровне министров финансов состоится 19 июля, сообщил 18 июля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе публичного выступления.
REGNUM 12:21
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии по автогонкам в классе "Формула-1".
Российская газета 11:40
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Вести.Ru вчера в 05:24
Здоровье
Мясников рассказал, кому полезно пить 3-4 чашки кофе в день
Доктор Мясников развенчал миф об опасности кофе и даже перечислил, кому полезно не ограничивать себя одной-двумя чашечками кофе в день.
Вести.Ru 08:49
Футбол
Экс-игрок «Рубина» решил выступать за сборную Армении по футболу
Татар-информ 10:44
Общество
Собянин выразил надежду на празднование Дня города в 2020 году
День города, скорее всего, будет первым фестивалем в Москве после пандемии коронавируса и пройдет по расписанию, если ситуация не ухудшится.
Известия 11:55
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Технологии
Хакеры проникли в Twitter с помощью учетных данных сотрудников
В Twitter сообщили, что хакеры, взломавшие несколько аккаунтов знаменитостей, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных нескольких сотрудников.
Коммерсантъ 05:33
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Муж покойной Надежды Румянцевой, Вилли Хштоян, выставил на продажу дом их семейный дом.
Культуромания 11:20
Шоу-бизнес
Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры
Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня 16 июля в 13:20
Общество
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Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Армия и оружие
Эксперт: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов
В случае начала боевых действий против Украины группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело 05:42
Политика
Жириновский назвал дату назначения врио губернатора Хабаровского края
Президент России Владимир Путин назначит временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края в понедельник, 20 июля, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский радиостанции "Комсомольская правда".
Газета.Ru 12:34
Общество
Главные федеральные каналы избегают освещения протестов в Хабаровске
Повестка не сильно отличается и в новостной программе России 1. Там также считают, что митинги в Израиле против усиления карантинных мер из-за коронавируса важнее протестов в Хабаровске – митинги в Израиле хотя бы упоминают в одном из сюжетов.
Эхо Москвы 09:02
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:49
Общество
Мишустин распорядился учредить День работника транспорта
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Моя Москва.онлайн 06:52
Происшествия
Суд арестовал спикера горсовета Петрозаводска по делу о взятке
Спикер петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук арестован на два месяца по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Карелии.
РИА Новости 12:44