Приоритетом футбольного клуба «Ростов» является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований.

с чего всё началось

Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 17 июня, сообщает пресс-служба клуба.

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