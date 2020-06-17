Коронавирус

ИзвестияИзвестияФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса

Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 17 июня, сообщает пресс-служба клуба.
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с чего всё началось

Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин

Приоритетом футбольного клуба «Ростов» является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований.
ФК Ростоввчера в 10:44

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Широков прокомментировал карантин футбольного клуба «Ростов»

RT на русскомвчера в 14:03

Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин

ФК Ростоввчера в 10:44

Арустамян назвал фамилии шести игроков «Ростова», заразившихся коронавирусом

Sport.ruвчера в 11:59

Есть ли у «Ростова» 18 «живых» игроков? Лига и РФС выступали против переносов

Спорт-Экспрессвчера в 10:55

«Ростов» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса в команде

РИА Новостивчера в 10:53

В «Ростове» эпидемия – уже 6 заболевших. Что теперь будет с РПЛ?

Чемпионатвчера в 12:05

Италия в ближайшее время отменит обязательный 2-недельный карантин

Soccer.ruвчера в 06:22
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru вчера в 07:51
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
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Общество

В России могут ввести новое пособие для родителей-одиночек

Для российских матерей и отцов, которые в одиночку воспитывают детей, планируют ввести еще один вид выплат.
АБН вчера в 01:18
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Общество

В Кремле оценили предложение сократить новогодние праздники

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов ранее направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:20
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Хоккей

ХК «Трактор» сменил совет директоров

Правда УрФО вчера в 13:27
Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16 июня в 16:40
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Политика

WSJ: Трамп заявлял, что Украина «пыталась его уничтожить»

В материале говорится, что Трамп якобы неоднократно требовал от Белого дома прекратить оказание военной помощи из-за "действий в 2016 году".
РЕН ТВ вчера в 19:17
Здоровье

В Иркутской области зафиксирован резкий рост внебольничной пневмонии

Минздрав Иркутской области фиксирует резкий рост заболеваемостью внебольничной пневмонией на территории региона.
ИркСиб вчера в 22:11
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Общество

22 человека заболели коронавирусом в Карелии за сутки

22 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии: в Петрозаводске — 10 человек, в Суоярвском районе (поселок Поросозеро, село Вешкелица) — 2 человека, в Олонецком районе (село Видлица, Олонец) — 2 человека, в Беломорске — 5 человек, в Медвежьегорском районе (поселок Пиндуши) — 1 человек.
Daily 01:40
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Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
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Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском 16 июня в 15:16
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Политика

США введут новые санкции против Сирии

Вашингтон объявил о введении новых санкций против Сирии в рамках закона "Цезарь".
Москва 24 вчера в 09:51
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Общество

В России предложили снизить транспортный налог на 25%

Москва, 18 июня 2020, 09:27 — REGNUM Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил главе Минтранса Евгению Дитриху обсудить возможность снижения транспортного налога в 2020 году.
REGNUM 02:27
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Происшествия

Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести

Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
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Общество

Павел Дуров пригрозил Facebook судом

По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru вчера в 11:59
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Политика

Нетаньяху представил четыре варианта захвата Западного берега Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил на закрытой встрече четыре варианта захвата территорий на Западном берегу Иордана, сообщает Axios.
Lenta.ru 01:54
Футбол

6 игроков, чьи карьеры загубила одна ошибка

Вспоминаем игроков, которые психологически «сломались» после одной ошибки и распрощались с успешной карьерой.
Чемпионат вчера в 14:00
Происшествия

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
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Кино

"Союзмультфильм" показал трёх новых героев "Ну, погоди!"

Клопс 02:34
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

РИА Новости 01:46
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Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах

Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
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Экономика

АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% акций «Детского мира»

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), который был создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорацией, провели размещение 117 777 459 (15,94%) акций «Детского мира».
Rambler News Service вчера в 03:04
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Авто

Ford Focus ST получил 7-ступенчатую автоматическую коробку передач

Выбросы вредных веществ, в свою очередь, увеличиваются с 187 до 188 грамм на км. © Ford 7-ступенчатая АКПП имеет поворотный переключатель передач вместо обычной ручки на руле.
CarsWeek.ru вчера в 10:57
Армия и оружие

WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии

ТАСС 16 июня в 19:54
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Экономика

СМИ узнали о долгах Burger King по аренде на фоне ограничений из-за COVID

Два консультанта на рынке коммерческой недвижимости рассказали «Коммерсанту», что «Бургер Рус» отказывается платить аренду, ссылаясь на ограничения из-за коронавируса, однако речь идет о выплатах за период до введения самоизоляции и о проценте от доставки в то время, когда меры уже вступили в силу.
РБК 02:35
Политика

Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Общество

Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске

В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди.
Pravda.Ru вчера в 07:19
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