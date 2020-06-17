Коронавирус
ИзвестияФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса
Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 17 июня, сообщает пресс-служба клуба.
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с чего всё началось
Приоритетом футбольного клуба «Ростов» является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований.ФК Ростоввчера в 10:44
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Есть ли у «Ростова» 18 «живых» игроков? Лига и РФС выступали против переносов
Спорт-Экспрессвчера в 10:55
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru вчера в 07:51
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
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В России могут ввести новое пособие для родителей-одиночек
Для российских матерей и отцов, которые в одиночку воспитывают детей, планируют ввести еще один вид выплат.
АБН вчера в 01:18
Общество
В Кремле оценили предложение сократить новогодние праздники
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов ранее направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:20
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ХК «Трактор» сменил совет директоров
Правда УрФО вчера в 13:27
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16 июня в 16:40
Политика
WSJ: Трамп заявлял, что Украина «пыталась его уничтожить»
В материале говорится, что Трамп якобы неоднократно требовал от Белого дома прекратить оказание военной помощи из-за "действий в 2016 году".
РЕН ТВ вчера в 19:17
Здоровье
В Иркутской области зафиксирован резкий рост внебольничной пневмонии
Минздрав Иркутской области фиксирует резкий рост заболеваемостью внебольничной пневмонией на территории региона.
ИркСиб вчера в 22:11
Общество
22 человека заболели коронавирусом в Карелии за сутки
22 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии: в Петрозаводске — 10 человек, в Суоярвском районе (поселок Поросозеро, село Вешкелица) — 2 человека, в Олонецком районе (село Видлица, Олонец) — 2 человека, в Беломорске — 5 человек, в Медвежьегорском районе (поселок Пиндуши) — 1 человек.
Daily 01:40
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском 16 июня в 15:16
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Политика
США введут новые санкции против Сирии
Вашингтон объявил о введении новых санкций против Сирии в рамках закона "Цезарь".
Москва 24 вчера в 09:51
Общество
В России предложили снизить транспортный налог на 25%
Москва, 18 июня 2020, 09:27 — REGNUM Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил главе Минтранса Евгению Дитриху обсудить возможность снижения транспортного налога в 2020 году.
REGNUM 02:27
Происшествия
Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести
Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
Общество
Павел Дуров пригрозил Facebook судом
По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru вчера в 11:59
Политика
Нетаньяху представил четыре варианта захвата Западного берега Иордана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил на закрытой встрече четыре варианта захвата территорий на Западном берегу Иордана, сообщает Axios.
Lenta.ru 01:54
Футбол
6 игроков, чьи карьеры загубила одна ошибка
Вспоминаем игроков, которые психологически «сломались» после одной ошибки и распрощались с успешной карьерой.
Чемпионат вчера в 14:00
Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах
Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), который был создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорацией, провели размещение 117 777 459 (15,94%) акций «Детского мира».
Rambler News Service вчера в 03:04
Авто
Ford Focus ST получил 7-ступенчатую автоматическую коробку передач
Выбросы вредных веществ, в свою очередь, увеличиваются с 187 до 188 грамм на км. © Ford 7-ступенчатая АКПП имеет поворотный переключатель передач вместо обычной ручки на руле.
CarsWeek.ru вчера в 10:57
Армия и оружие
WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии
ТАСС 16 июня в 19:54
Экономика
СМИ узнали о долгах Burger King по аренде на фоне ограничений из-за COVID
Два консультанта на рынке коммерческой недвижимости рассказали «Коммерсанту», что «Бургер Рус» отказывается платить аренду, ссылаясь на ограничения из-за коронавируса, однако речь идет о выплатах за период до введения самоизоляции и о проценте от доставки в то время, когда меры уже вступили в силу.
РБК 02:35
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Общество
Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске
В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди.
Pravda.Ru вчера в 07:19