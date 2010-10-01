Общество
Vprognoze.ruШироков раскритиковал власти России за меры по борьбе с коронавирусом
Экс-футболист национальной команды России Роман Широков оценил меры правительства по борьбе с коронавирусом.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 16:40, Ашберн
Происшествия
В московском метро мужчина с ножом напал на девушку
В московском метрополитене мужчина пытался затащить девушку в туалет, угрожая ножом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Газета.Ru 16:01
Экономика
Власти Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса
Власти Петербурга подготовили новый пакет мер по поддержке бизнеса.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 12:39
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
Режим ограничений в Москве продлевается до 31 мая
Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с ситуацией с коронавирусом, продлены до 31 мая включительно в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина.
Интерфакс 09:22
Космос
На Солнце обнаружен протуберанец больших размеров
Ученые заявили о нахождении очень большого протуберанца на поверхности Солнца.
OAnews вчера в 04:40
Здоровье
Доктор Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Малое число вылечившихся от коронавируса объясняется тем, что в статистике учитываются только те, кто был выписан из медучреждений, рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» российский врач и телеведущий Александр Мясников.
Live24 14:31
Политика
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
Происшествия
Найдена женщина, затушившая Вечный огонь в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 23:17 — REGNUM Женщина, затушившая газировкой и пустыми бутылками Вечный огонь на Марсовом поле найдена сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге.
REGNUM 16:17
Кино
39-летний Калкин готовится к постельной сцене с 71-летней актрисой
39-летний Маколей Калкин дал своё согласие на участие в десятом сезоне "Американской истории ужасов".
Газета Metro 09:23
Шоу-бизнес
Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Космос
Пентагон объявил о новой миссии секретного космического беспилотника
Военно-воздушные силы сообщили, что 16 мая на мысе Канаверал во Флориде будет запущена орбитальная испытательная машина X-37B, которая выглядит как небольшая версия пилотируемого космического корабля, вышедшего на пенсию в 2011 году.
Planet Today вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей
Королева Елизавета запретила пока Кейт заводить еще одного ребенка, потому что из-за этого она не сможет активно участвовать в светской жизни.
RuNews24.ru 09:36
Общество
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Коммерсантъ 16:07
Шоу-бизнес
Мадонна переболела коронавирусом
Знаменитая американская певица Мадонна сообщила в Instagram, что во время концертного тура Madame X перенесла коронавирусную инфекцию.
66.ru 07:47
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Общество
Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина
В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.
DP.RU 12:04
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Кино
Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри
Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
Родной город 02:19
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Происшествия
Женщина пострадала при обрушении балкона в Воронеже
Жительница Воронежа госпитализирована после обрушения балкона жилого дома, сообщили в пресс-службе горуправления по делам ГО И ЧС.
iReactor 08:47
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram
Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК 08:25