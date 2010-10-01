Экс-футболист национальной команды России Роман Широков оценил меры правительства по борьбе с коронавирусом.

Широков раскритиковал власти России за меры по борьбе с коронавирусом

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