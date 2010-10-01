Общество

Vprognoze.ruVprognoze.ruШироков раскритиковал власти России за меры по борьбе с коронавирусом

Экс-футболист национальной команды России Роман Широков оценил меры правительства по борьбе с коронавирусом.
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Широков раскритиковал власти России за меры по борьбе с коронавирусом

Vprognoze.ru15:30

Роман Широков: «Власти хотят какие-то обнуления, но сейчас у них вообще ничего не пройдет»

Sports.ru13:33

Широков раскритиковал власти России за меры по борьбе с коронавирусом

Soccer.ru12:28

Широков: власти хотят какие-то обнуления, но сейчас у них вообще ничего не пройдет

Metaratings13:09

Широков: власти хотели обнуления какие-то, но сейчас у них ничего не пройдёт

Чемпионат12:14
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Происшествия

Создателю паблика «Омбудсмен полиции» предъявили обвинение

Коммерсантъ 15:49
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Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru 10:58
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Происшествия

В московском метро мужчина с ножом напал на девушку

В московском метрополитене мужчина пытался затащить девушку в туалет, угрожая ножом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Газета.Ru 16:01
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Экономика

Власти Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса

Власти Петербурга подготовили новый пакет мер по поддержке бизнеса.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 12:39
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Общество

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла.
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Общество

Режим ограничений в Москве продлевается до 31 мая

Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с ситуацией с коронавирусом, продлены до 31 мая включительно в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина.
Интерфакс 09:22
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Космос

На Солнце обнаружен протуберанец больших размеров

Ученые заявили о нахождении очень большого протуберанца на поверхности Солнца.
OAnews вчера в 04:40
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Здоровье

Доктор Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса

Малое число вылечившихся от коронавируса объясняется тем, что в статистике учитываются только те, кто был выписан из медучреждений, рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» российский врач и телеведущий Александр Мясников.
Live24 14:31
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Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

РБК 10:30
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Политика

Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
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Происшествия

Найдена женщина, затушившая Вечный огонь в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 23:17 — REGNUM Женщина, затушившая газировкой и пустыми бутылками Вечный огонь на Марсовом поле найдена сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге.
REGNUM 16:17
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Кино

39-летний Калкин готовится к постельной сцене с 71-летней актрисой

39-летний Маколей Калкин дал своё согласие на участие в десятом сезоне "Американской истории ужасов".
Газета Metro 09:23
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Шоу-бизнес

Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина

Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
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Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Космос

Пентагон объявил о новой миссии секретного космического беспилотника

Военно-воздушные силы сообщили, что 16 мая на мысе Канаверал во Флориде будет запущена орбитальная испытательная машина X-37B, которая выглядит как небольшая версия пилотируемого космического корабля, вышедшего на пенсию в 2011 году.
Planet Today вчера в 17:08
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей

Королева Елизавета запретила пока Кейт заводить еще одного ребенка, потому что из-за этого она не сможет активно участвовать в светской жизни.
RuNews24.ru 09:36
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Общество

Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены

Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Коммерсантъ 16:07
Шоу-бизнес

Мадонна переболела коронавирусом

Знаменитая американская певица Мадонна сообщила в Instagram, что во время концертного тура Madame X перенесла коронавирусную инфекцию.
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
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Общество

Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина

В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.
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Политика

Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ

Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
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Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри

Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
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Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
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Происшествия

Женщина пострадала при обрушении балкона в Воронеже

Жительница Воронежа госпитализирована после обрушения балкона жилого дома, сообщили в пресс-службе горуправления по делам ГО И ЧС.
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Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой серии

Дни24 09:52
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В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
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Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
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Роман Широков
Российский футболист
Российский футболист. Заслуженный мастер спорта России. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Трёхкратный чемпион России. Двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА в составе «Зенита». По завершении карьеры работает экспертом на Матч ТВ. Председатель Общероссийского профсоюза футболистов, а также входит в число 20 арбитров Палаты по разрешению споров РФС. Советник министра физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области Романа Терюшкова.
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