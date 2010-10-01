РПЛ
Спорт-ЭкспрессШироков считает, что Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота «Динамо»
«Краснодар» показал, мягко говоря, не лучшую свою игру. Вилков не поставил чистейший пенальти, мое мнение.
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Политика
Два американских патрульных катера прибыли в Одессу
Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два катера класса Island - Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые были переданы Украине Соединенными Штатами в 2018 году.
Газета.Ru 05:23
Единоборства
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи
Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
Sport.ru 05:59
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Финансы
«Траст» оценил требования к «Открытие холдингу» в 450 млрд рублей
Долг сформирован из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком «ФК Открытие», «Рост банком», и облигаций «Открытие холдинга» на балансе банка, пояснил представитель банка.
Ведомости 06:20
Политика
Глава МИД Египта рассказал о подготовке саммита Россия-Африка
Предложение об организации саммита Россия-Африка прозвучало в июле 2018 года от президента России Владимира Путина, но реализация этого проекта шла через тесную координацию России с Египтом и Африканским союзом (АС), сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
РИА Новости 07:18
Общество
Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
BFM.ru вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены
Сын российской певицы Наташи Королевой Архип бросил свою девушку Марию Слугину из-за измены.
Актуальные Новости 03:26
Происшествия
В Энгельсе задержали подозреваемого в убийстве саратовского бизнесмена
В Энгельсе задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя из Саратова, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Саратовской области.
Saratovnews 06:39
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Армия и оружие
На границе Ростовской области обнаружили чужую военную технику
Панорама Ростова-на-Дону 05:07
Происшествия
СК возбудил дело после гибели рабочих под завалами в Екатеринбурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Екатеринбурге при проведении ремонтных земляных работ двое рабочих попали под обрушение грунта и погибли.
RT на русском вчера в 05:32
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru 18 октября в 23:10
Политика
Лукашенко рассказал, что спасло союз Белоруссии и России
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что, когда отношения России и Белоруссии переживали не лучшие времена, союз двух стран спасло региональное сотрудничество.
RT на русском 05:20
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью
Российская газета вчера в 14:46
Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Татар-информ вчера в 04:40
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 05:58
Политика
Австралийские газеты вышли с отцензурированными передовицами
В Австралии крупнейшие газеты вышли в понедельник с "отцензурированными" передовицами в знак протеста против давления со стороны государства.
Интерфакс 04:55
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
Территория новостей вчера в 11:18
Общество
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 07:10
Экономика
Американский бренд Under Armour закрывает магазины в России
Американский производитель спортивной одежды и обуви Under Armour намерен закрыть свои магазины в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:40
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
Российская газета 01:00
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 06:18
Политика
США и Британия уличили хакеров из России в использовании разработок Ирана
Занимающаяся кибершпионажем хакерская группа Turla, которую связывают с Россией, использовала инструменты и компьютерные технологии из Ирана, чтобы атаковать организации как минимум в 35 странах.
РБК 06:31