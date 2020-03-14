Общество
Lenta.ruШколам при посольствах в Москве рекомендовали уйти на карантин
Власти Москвы рекомендовали школам при посольствах, где учатся дети сотрудников дипмиссий стран с неблагополучной ситуацией в связи с распространением коронавируса, уйти на карантин с 16 марта.
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Депобразования: Двухнедельные каникулы распространяются только на столичные школы при посольствах
Агентство Москвавчера в 17:11
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Спорт
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Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), касающемуся санкций в отношении российского спорта, из-за ситуации с коронавирусом может быть вынесено позже заявленной CAS даты рассмотрения дела и отложено на конец мая, сообщил в субботу министр спорта РФ Олег Матыцин.
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Общество
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Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
Общество
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Совет Федерации приостановит зарубежные поездки сенаторов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
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Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Общество
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Шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировано в России за прошедшие сутки.
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Появились детали дела арестованного в Москве украинского олигарха
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Политика
Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
Общество
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Губернатор назвал условия полного перекрытия региона и сообщил, что круг наблюдаемых, в связи с коронавирусом, в Калининградской области расширяется.
Политика
В МИД КНР допустили, что коронавирус попал в Китай по вине военных США
На своей странице в соцсети Twitter официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь предположил, что коронавирус попал в КНР по вине американских солдат.
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Авто
В Димитровграде запустили серийное производство блок-фар для КамАЗов
Экономика
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Общество
В подмосковных школах ввели свободное посещение из-за коронавируса
В подмосковных школах вводится свободное посещение из-за угрозы распространения коронавируса.
Театры
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Общество
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса.
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Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
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Чем опаснее вирус, тем быстрее он мутирует во что-то менее вредное
Массовые скопления людей во время отправления религиозных обрядов и практик плюс халатность властей, наплевательски отнесшихся к противоэпидемиологическим мероприятиям на первом этапе создали бомбу, которая рванула.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС
Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией. Соответствующие меры будут приняты с 16 марта.
Политика
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Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Финансы
Банк России спрогнозировал ускорение инфляции
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