В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек». Об этом в субботу, 12 октября, журналистам сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Крыму Ольга Постнова.

В Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик

Футбол Форвард «Челси» пожаловался на количество игрового времени Форвард сборной Франции намекнул, что не намерен мириться с ролью дублера молодого игрока Тэмми Абрахама.

Футбол Марио Фернандес может пропустить матч сборной России против Кипра Пресс-служба национальной команды подтвердила, что несколько игроков сборной России испытывают проблемы из-за небольших повреждений, полученных в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0). 13 октября команда Станислава Черчесова сыграет в гостях с Кипром.

Армия и оружие Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии выразил обеспокоенность в связи с началом новой военной операции турецких вооруженных сил на северо-востоке страны и угрозой гуманитарной катастрофы в регионе.

Экономика Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.

Политика Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в отношениях Украины и России проявляются положительные тенденции.

Происшествия Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.

Армия и оружие WP заявила о намеренном турецком обстреле военных США в Сирии Источники утверждают, что турецкая сторона знала о нахождении американских военных и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.

Происшествия Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России "В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.

Политика Депутат Госдумы ответил на обвинения Британии в «российской агрессии» Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что данное высказывание свидетельствуют о том, что чиновники из секретариата НАТО хотят сохранить финансирование альянса.

Происшествия В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".

Технологии «Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.

Политика В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.

Теннис Медведев сыграет со Зверевым в финале турнира в Шанхае В финале турнира в Шанхае Даниил Медведев сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, который в своем полуфинальном матче переиграл итальянца Маттео Берреттини.

Армия и оружие Курды заявили об уничтожении 75 турецких солдат Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat.

Армия и оружие Инфраструктура и жилье: министр рассказал о приоритетах Минобороны Как сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, самым важным на данный момент для армии является строительство военной инфраструктуры, жилья и социально-бытовых объектов для военных и их семей.

Технологии Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.

Происшествия Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.

Общество Ученые рассказали об опасности змееголовых рыб Змееголовые рыбы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем, предупреждают ученые.

Происшествия В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире, Подмосковье, погибли пять человек, в том числе один ребёнок.

Политика Глава МИД Украины опасается отмены санкций против России Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что опасается возможной отмены антироссийских санкций.

Футбол Норвегия — Испания 1:1 Сборная Испании в рамках отбора Евро-2020 сыграла вничью с Норвегией со счетом 1:1. Первый гол в начале второго тайма забил испанец Сауль.

Авто Опубликовали первые фото Lada Vesta с вариатором В среду «АвтоВАЗ» запустил серийное производство LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco JF015E и новым 113-сильным двигателем HR16.