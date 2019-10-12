Происшествия
ИзвестияВ Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик
В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек». Об этом в субботу, 12 октября, журналистам сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Крыму Ольга Постнова.
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Футбол
Форвард «Челси» пожаловался на количество игрового времени
Форвард сборной Франции намекнул, что не намерен мириться с ролью дублера молодого игрока Тэмми Абрахама.
Газета.Ru 20:37
Футбол
Марио Фернандес может пропустить матч сборной России против Кипра
Пресс-служба национальной команды подтвердила, что несколько игроков сборной России испытывают проблемы из-за небольших повреждений, полученных в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0). 13 октября команда Станислава Черчесова сыграет в гостях с Кипром.
Спорт день за днем вчера в 08:03
Армия и оружие
Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы
Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии выразил обеспокоенность в связи с началом новой военной операции турецких вооруженных сил на северо-востоке страны и угрозой гуманитарной катастрофы в регионе.
Известия 19:39
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru 15:59
Политика
Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ
Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в отношениях Украины и России проявляются положительные тенденции.
Газета.Ru 23:35
Хоккей
Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Даллас Старз» со счетом 4:1 во встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия 23:17
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми
Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
Известия 20:57
Армия и оружие
WP заявила о намеренном турецком обстреле военных США в Сирии
Источники утверждают, что турецкая сторона знала о нахождении американских военных и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.
Газета.Ru 20:26
Наука
Продолжительное рукопожатие может вызвать ощущение тревоги
Радио Маяк вчера в 16:08
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС 19:02
Политика
Депутат Госдумы ответил на обвинения Британии в «российской агрессии»
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что данное высказывание свидетельствуют о том, что чиновники из секретариата НАТО хотят сохранить финансирование альянса.
Российская газета 20:03
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:13
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления
RuNews24.ru вчера в 05:12
Технологии
«Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата
В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.
Бизнес-газета 10:37
Политика
В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
RT на русском 09:07
Теннис
Медведев сыграет со Зверевым в финале турнира в Шанхае
В финале турнира в Шанхае Даниил Медведев сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, который в своем полуфинальном матче переиграл итальянца Маттео Берреттини.
Vprognoze.ru 12:38
Здоровье
Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «диету» Майи Плисецкой
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть.
Аргументы недели вчера в 10:04
Армия и оружие
Курды заявили об уничтожении 75 турецких солдат
Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat.
RT на русском 23:10
Армия и оружие
Инфраструктура и жилье: министр рассказал о приоритетах Минобороны
Как сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, самым важным на данный момент для армии является строительство военной инфраструктуры, жилья и социально-бытовых объектов для военных и их семей.
Национальные Интересы вчера в 16:50
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Говорит Москва 09:21
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:57
Общество
Ученые рассказали об опасности змееголовых рыб
Змееголовые рыбы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем, предупреждают ученые.
Известия 19:21
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире, Подмосковье, погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском 21:11
Политика
Глава МИД Украины опасается отмены санкций против России
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что опасается возможной отмены антироссийских санкций.
ФАН 18:33
Футбол
Норвегия — Испания 1:1
Сборная Испании в рамках отбора Евро-2020 сыграла вничью с Норвегией со счетом 1:1. Первый гол в начале второго тайма забил испанец Сауль.
Спорт-Экспресс 16:38
Авто
Опубликовали первые фото Lada Vesta с вариатором
В среду «АвтоВАЗ» запустил серийное производство LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco JF015E и новым 113-сильным двигателем HR16.
Автоновости дня 04:57
Гаджеты
Опубликован список приложений для обязательной установки на Android 10
В Сети размещен документ, где перечислено, какие приложения Google производители должны в обязательном порядке устанавливать на смартфоны с Android 10.
Экономика сегодня 09:31