Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик

В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек». Об этом в субботу, 12 октября, журналистам сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Крыму Ольга Постнова.
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Источник сообщил, что погибший мальчик из «Артека» был в некритическом состоянии

Интерфакс13:24

Трагедия в «Артеке». В Ялте погиб 12-летний петербуржец

Piter.tv07:08

Минпросвещения РФ создало комиссию по расследованию смерти ребенка, приехавшего в «Артек»

ТАСС07:26

В Петербурге создали комиссию по расследованию смерти школьника в «Артеке»

РИА Новости08:41

Минздрав РФ поручил проверить качество медпомощи в «Артеке» из-за гибели ребенка

ИА Крыминформ07:39

В Петербурге создали комиссию для выяснения причин смерти петербургского школьника в Крыму

78.ru07:49

Следком возбудил дело по факту смерти 12-летнего мальчика в «Артеке»

РИА Новости Крым06:03
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
Футбол

Форвард «Челси» пожаловался на количество игрового времени

Форвард сборной Франции намекнул, что не намерен мириться с ролью дублера молодого игрока Тэмми Абрахама.
Газета.Ru 20:37
Футбол

Марио Фернандес может пропустить матч сборной России против Кипра

Пресс-служба национальной команды подтвердила, что несколько игроков сборной России испытывают проблемы из-за небольших повреждений, полученных в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0). 13 октября команда Станислава Черчесова сыграет в гостях с Кипром.
Спорт день за днем вчера в 08:03
Армия и оружие

Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы

Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии выразил обеспокоенность в связи с началом новой военной операции турецких вооруженных сил на северо-востоке страны и угрозой гуманитарной катастрофы в регионе.
Известия 19:39
Экономика

Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru 15:59
Политика

Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ

Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в отношениях Украины и России проявляются положительные тенденции.
Газета.Ru 23:35
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Непобежденный Усик дебютирует в новой категории

BFM.ru 09:26
Армия и оружие

В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море

Газета.Ru 22:54
Хоккей

Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Даллас Старз» со счетом 4:1 во встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия 23:17
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми

Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
Известия 20:57
Армия и оружие

WP заявила о намеренном турецком обстреле военных США в Сирии

Источники утверждают, что турецкая сторона знала о нахождении американских военных и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.
Газета.Ru 20:26
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда 11:50
Наука

Продолжительное рукопожатие может вызвать ощущение тревоги

Радио Маяк вчера в 16:08
Происшествия

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС 19:02
Политика

Депутат Госдумы ответил на обвинения Британии в «российской агрессии»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что данное высказывание свидетельствуют о том, что чиновники из секретариата НАТО хотят сохранить финансирование альянса.
Российская газета 20:03
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:13
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления

RuNews24.ru вчера в 05:12
Технологии

«Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата

В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.
Бизнес-газета 10:37
Политика

В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
RT на русском 09:07
Теннис

Медведев сыграет со Зверевым в финале турнира в Шанхае

В финале турнира в Шанхае Даниил Медведев сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, который в своем полуфинальном матче переиграл итальянца Маттео Берреттини.
Vprognoze.ru 12:38
Здоровье

Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «диету» Майи Плисецкой

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть.
Аргументы недели вчера в 10:04
Армия и оружие

Курды заявили об уничтожении 75 турецких солдат

Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat.
RT на русском 23:10
Армия и оружие

Инфраструктура и жилье: министр рассказал о приоритетах Минобороны

Как сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, самым важным на данный момент для армии является строительство военной инфраструктуры, жилья и социально-бытовых объектов для военных и их семей.
Национальные Интересы вчера в 16:50
Технологии

Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook

Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Говорит Москва 09:21
Происшествия

Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:57
Общество

Ученые рассказали об опасности змееголовых рыб

Змееголовые рыбы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем, предупреждают ученые.
Известия 19:21
Происшествия

В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек

В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире, Подмосковье, погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском 21:11
Политика

Глава МИД Украины опасается отмены санкций против России

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что опасается возможной отмены антироссийских санкций.
ФАН 18:33
Футбол

Норвегия — Испания 1:1

Сборная Испании в рамках отбора Евро-2020 сыграла вничью с Норвегией со счетом 1:1. Первый гол в начале второго тайма забил испанец Сауль.
Спорт-Экспресс 16:38
Авто

Опубликовали первые фото Lada Vesta с вариатором

В среду «АвтоВАЗ» запустил серийное производство LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco JF015E и новым 113-сильным двигателем HR16.
Автоновости дня 04:57
Гаджеты

Опубликован список приложений для обязательной установки на Android 10

В Сети размещен документ, где перечислено, какие приложения Google производители должны в обязательном порядке устанавливать на смартфоны с Android 10.
Экономика сегодня 09:31
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