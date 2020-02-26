Происшествия

Вести.RuВести.RuШкольник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД. ЧП произошло около 10 часов утра 26 февраля в школе №81 в Заволжском районе.
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Раненую в заволжской школе учительницу прооперировали, с детьми работают психологи

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Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
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Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
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Герцог Сассекский попросил обращаться к нему просто по имени.
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Спасатели 26 февраля приостановили поиски пропавших в акватории Черного моря двух восьмиклассников.
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