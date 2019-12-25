Их основа очень разная, причины разные, очень тревожит то, что конфликты выливаются в крайние формы, — говорит Мороков.

с чего всё началось

В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу. Пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Инцидент произошел в среду утром недалеко от школы №24.

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

Общество Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.

Политика МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х МИД Польши после рождественских праздников изучит слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего тогда пост посла в Германии Юзефа Липского, заявил РИА Новости представитель польского внешнеполитического ведомства.

Политика Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.

Политика Памфилова поручила повторно проверить работу избиркомов Петербурга Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.

Происшествия В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать Как установил СК, в декабре 2018 года мать 17-летнего подростка пришла в полицию и сообщила, что ее сына похитили с целью выкупа.

Политика В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве Во вторник Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье", и теперь, по вине Москвы, стало поздно принимать конституцию Союзного государства.

Общество Утверждены новые правила экзамена на водительские права Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Политика Путин отказался снижать целевые показатели нацпроектов Президент России Владимир Путин заявил, что снижать планку, поставленную в национальных проектах, нецелесообразно: снижать целевые показатели власти точно не будут.

Происшествия Глава минздрава Саратова сообщила об обысках в ее квартире Правоохранительные органы в среду провели обыски в квартире министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной и ряда действующих сотрудников областного минздрава в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для детских поликлиник, сообщила сама Мазина.