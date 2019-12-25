Происшествия
Вести.RuШкольник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу. Пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Инцидент произошел в среду утром недалеко от школы №24.
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с чего всё началось
Их основа очень разная, причины разные, очень тревожит то, что конфликты выливаются в крайние формы, — говорит Мороков.Екатеринбург Онлайн04:56
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Дело о нападении подростка на учительницу в Екатеринбурге будет передано в СКР
Европейско-Азиатские новости06:36
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Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.
Финансы
Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%
Интерес людей с накоплениями в районе 1-2 млн руб. будет смещаться от простых банковских вкладов в сторону инвестиционных продуктов, отметил глава банка.
Происшествия
Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Политика
Трудный путь: как принималось решение о вводе войск в Афганистан
Политика
В РФ назвали срок постройки трубоукладчика для «Северного потока-2»
"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить отечественное судно-трубоукладчик, способное проводить работы по прокладке газопровода "Северный поток-2".
Политика
МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х
МИД Польши после рождественских праздников изучит слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего тогда пост посла в Германии Юзефа Липского, заявил РИА Новости представитель польского внешнеполитического ведомства.
Политика
Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым
Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.
Политика
Памфилова поручила повторно проверить работу избиркомов Петербурга
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы
Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.
Происшествия
В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать
Как установил СК, в декабре 2018 года мать 17-летнего подростка пришла в полицию и сообщила, что ее сына похитили с целью выкупа.
Происшествия
Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова
Фигурное катание
Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на ЧР
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Армия и оружие
В Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей в результате атаки боевиков
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Во вторник Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье", и теперь, по вине Москвы, стало поздно принимать конституцию Союзного государства.
Общество
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Шоу-бизнес
Продюсер раскрыл гонорары российских артистов за корпоративы
Продюсер Евгений Морозов рассказал "МК", какие из российских артистов пользуются наибольшей популярностью в период корпоративов.
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку – ранен мирный житель
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Технологии
Apple хочет выпустить компьютер для киберспортсменов
Компания Apple хочет выпустить компьютер, специально предназначенный для киберспортсменов.
Общество
Тигр в зоопарке попытался напасть на ребенка и попал на видео
В Дублинском зоопарке, Ирландия, тигр попытался напасть на мальчика и врезался в стекло.
Общество
СМИ связали сбои в аэропортах с учениями по «изоляции Рунета»
Согласно сообщениям отечественных СМИ, масштабный сбой Сети, который парализовал работу нескольких российских авиакомпаний и аэропортов на несколько часов, может быть связан с учениями по "изоляции Рунета".
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Политика
Путин отказался снижать целевые показатели нацпроектов
Президент России Владимир Путин заявил, что снижать планку, поставленную в национальных проектах, нецелесообразно: снижать целевые показатели власти точно не будут.
Происшествия
Глава минздрава Саратова сообщила об обысках в ее квартире
Правоохранительные органы в среду провели обыски в квартире министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной и ряда действующих сотрудников областного минздрава в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для детских поликлиник, сообщила сама Мазина.
Армия и оружие
Пентагон намерен сократить количество надводных кораблей ВМС США
Пентагон заявил о намерении сократить количество надводных кораблей из состава ВМС США.
Политика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Политика
Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один
Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.
Здоровье
Врачи рассказали, какие таблетки не сочетаются с бокалом шампанского
Накануне праздников токсикологи предупреждают тех, кто вынужден постоянно принимать лекарства, какие из них не сочетаются со спиртным.