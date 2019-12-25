Происшествия

Вести.RuВести.RuШкольник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу. Пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Инцидент произошел в среду утром недалеко от школы №24.
Читать в источнике
Комментировать139
с чего всё началось

«Воспитывается в порядочной семье»: врио директора — об ученике, напавшем на учительницу с молотком

Их основа очень разная, причины разные, очень тревожит то, что конфликты выливаются в крайние формы, — говорит Мороков.
Екатеринбург Онлайн04:56

Подробнее о событии

«Это похоже на покушение на убийство»: юрист — о том, что ждет школьника, напавшего на учительницу

Екатеринбург Онлайн07:06

Дело о нападении подростка на учительницу в Екатеринбурге будет передано в СКР

Европейско-Азиатские новости06:36

На Урале девятиклассник напал с молотком на учительницу

URA.Ru05:15

На Урале школьник из мести избил учительницу молотком. Она просила выучить стих

Life.ru05:18

В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком и ножом. Все, что известно

66.ru05:24

СК заинтересовался делом о нападении школьника на учительницу на Урале

РИА Новости07:15

Появилось видео с места нападения на учительницу в Екатеринбурге

КП - Екатеринбург07:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Общество

Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.
RT на русском 05:39
Финансы

Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%

Интерес людей с накоплениями в районе 1-2 млн руб. будет смещаться от простых банковских вкладов в сторону инвестиционных продуктов, отметил глава банка.
ТАСС 06:22
Происшествия

Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 07:00
Политика

Трудный путь: как принималось решение о вводе войск в Афганистан

Известия вчера в 16:02
Политика

В РФ назвали срок постройки трубоукладчика для «Северного потока-2»

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить отечественное судно-трубоукладчик, способное проводить работы по прокладке газопровода "Северный поток-2".
Радио Sputnik вчера в 06:45
Политика

МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х

МИД Польши после рождественских праздников изучит слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего тогда пост посла в Германии Юзефа Липского, заявил РИА Новости представитель польского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости 07:36
Политика

Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым

Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.
Газета.Ru 06:42
Политика

Памфилова поручила повторно проверить работу избиркомов Петербурга

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.
RT на русском 06:39
Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы

Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.
RT на русском 06:18
Происшествия

В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать

Как установил СК, в декабре 2018 года мать 17-летнего подростка пришла в полицию и сообщила, что ее сына похитили с целью выкупа.
Московский Комсомолец 07:06
Происшествия

Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова

РИА Новости вчера в 07:50
Происшествия

В Ленобласти семеро школьников отравились конфетами

ТАСС 06:42
Фигурное катание

Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на ЧР

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
РИА Новости 02:09
Армия и оружие

В Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей в результате атаки боевиков

Коммерсантъ вчера в 16:59
Политика

В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Во вторник Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье", и теперь, по вине Москвы, стало поздно принимать конституцию Союзного государства.
РИА Новости 08:24
Общество

Утверждены новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости вчера в 02:21
Шоу-бизнес

Продюсер раскрыл гонорары российских артистов за корпоративы

Продюсер Евгений Морозов рассказал "МК", какие из российских артистов пользуются наибольшей популярностью в период корпоративов.
РИА Новости вчера в 14:11
Армия и оружие

ВСУ обстреляли Горловку – ранен мирный житель

КП - Донецк 07:47
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Технологии

Apple хочет выпустить компьютер для киберспортсменов

Компания Apple хочет выпустить компьютер, специально предназначенный для киберспортсменов.
Дни24 вчера в 09:44
Общество

Тигр в зоопарке попытался напасть на ребенка и попал на видео

В Дублинском зоопарке, Ирландия, тигр попытался напасть на мальчика и врезался в стекло.
Lenta.ru вчера в 03:02
Общество

СМИ связали сбои в аэропортах с учениями по «изоляции Рунета»

Согласно сообщениям отечественных СМИ, масштабный сбой Сети, который парализовал работу нескольких российских авиакомпаний и аэропортов на несколько часов, может быть связан с учениями по "изоляции Рунета".
VSE42.RU 06:52
Общество

СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

РИА Новости 02:26
Политика

Умер генерал армии Махмут Гареев

Lenta.ru 03:25
Политика

Путин отказался снижать целевые показатели нацпроектов

Президент России Владимир Путин заявил, что снижать планку, поставленную в национальных проектах, нецелесообразно: снижать целевые показатели власти точно не будут.
Ридус 08:12
Происшествия

Глава минздрава Саратова сообщила об обысках в ее квартире

Правоохранительные органы в среду провели обыски в квартире министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной и ряда действующих сотрудников областного минздрава в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для детских поликлиник, сообщила сама Мазина.
РИА Новости 07:37
Армия и оружие

Пентагон намерен сократить количество надводных кораблей ВМС США

Пентагон заявил о намерении сократить количество надводных кораблей из состава ВМС США.
Военное обозрение 08:07
Политика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 05:23
Политика

Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один

Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.
РБК 06:29
Здоровье

Врачи рассказали, какие таблетки не сочетаются с бокалом шампанского

Накануне праздников токсикологи предупреждают тех, кто вынужден постоянно принимать лекарства, какие из них не сочетаются со спиртным.
Живая Кубань 05:32
Главное