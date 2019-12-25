25 декабря 20:44 Пострадавшая учительница Марина Заболотная не стала писать заявление на подростка в правоохранительные органы.

с чего всё началось

В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу. Пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Инцидент произошел в среду утром недалеко от школы №24.

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

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