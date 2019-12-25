Происшествия

Вести.RuВести.RuШкольник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу. Пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Инцидент произошел в среду утром недалеко от школы №24.
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с чего всё началось

Учительница, на которую напал ученик с молотком, отказалась писать заявление в полицию

25 декабря 20:44 Пострадавшая учительница Марина Заболотная не стала писать заявление на подростка в правоохранительные органы.
Екатеринбург Онлайн04:56

Подробнее о событии

Школьник, напавший с молотком на учительницу, пытался убить ее из-за «Горя от ума»

URA.Ru07:09

После нападения на учителя в Екатеринбурге придумают памятку, которая поможет избегать конфликтов

Екатеринбург Онлайн08:44

В екатеринбургской школе рассказали о подростке, напавшем на учителя

РИА Новости08:31

Дело о нападении подростка на учительницу в Екатеринбурге будет передано в СКР

Европейско-Азиатские новости06:36

В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком и ножом. Все, что известно

66.ru05:24

Причиной нападения школьника на учительницу стал отрывок из «Горе от ума»

Life.ru06:07

«У него мать сегодня рожает! А тут такое горе...»: бабушка школьника рассказала, почему мальчик напал на учителя с молотком

КП - Екатеринбург08:27
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Политика

Путин раскритиковал доклад зампреда правительства РФ Гордеева

Президент РФ Владимир Путин остался недоволен докладом зампредседателя правительства Алексея Гордеева на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
News.ru 10:10
Экономика

Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций «Газпрома»

Квазиказначейский пакет акций "Газпрома" в размере 6,6% капитала, который в этом году в два приема продали структуры монополии, приобрел консорциум инвесторов, сообщил "Интерфаксу" глава Газпромбанка Андрей Акимов.
Интерфакс 11:29
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
RT на русском 09:56
Политика

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян

Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов, — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают.
РБК 09:58
Общество

В Кремле отреагировали на идею отмены НДФЛ для малоимущих

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет единой позиции о необходимости отмены подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих россиян.
Профиль вчера в 07:07
Кино

Фонд кино назвал список детских фильмов, которые получат поддержку

Совет Фонда кино определился с пятью проектами для детской аудитории и мультфильмами, которые получат поддержку государства.
Газета.Ru 09:36
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Культура

Лучше Лары Фабиан и Димаша Кудайбергена!

«Серебро» голосования получила прославленная французская певица Лара Фабиан, а всё более набирающий популярность казахский певец Димаш Кудайберген стал третьим.
Новый компаньон 04:57
Кино

Продюсер сериала «Ведьмак» раскрыла детали второго сезона

Шоураннер сериала «Ведьмак», который в конце прошлой недели вышел на Netflix, поделилась деталями второго сезона.
Газета Кемерова 07:48
Армия и оружие

Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США

Народно-освободительная армия Китая испытала баллистическую ракету, которая способна поразить любую цель в США.
Российская газета 11:25
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
Политика

Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Интерфакс 08:29
Общество

Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках

Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
РБК 09:56
Армия и оружие

Каратели ликвидировали на Донбассе собственный грузовик с боеприпасами

Грузовик с боеприпасами не доехал до передовых позиций, подорвавшись на минах, установленных карателями.
Новостной фронт 10:15
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Финансы

Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%

Говоря о валютных вкладах, Задорнов отметил, что сейчас ставки по вкладам в евро имеют практически нулевую доходность.
ТАСС 06:22
Технологии

Apple хочет выпустить компьютер для киберспортсменов

Компания Apple хочет выпустить компьютер, специально предназначенный для киберспортсменов.
Дни24 вчера в 09:44
Происшествия

В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Московский Комсомолец 06:00
Происшествия

Бастрыкин поставил на контроль сообщение о травле школьницы в Уфе

ToDay News Ufa 05:32
Экономика

Правительство планирует выкупить у ЦБ акции «Сбербанка»

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что правительство рассматривает вариант выкупа правительством пакета на средства из ФНБ.
НТВ 10:58
Футбол

В Китае ввели потолок зарплат для иностранных футболистов

Федерация футбола Китая изменила правила подписания иностранных игроков, которые вступят в силу с 2020 года.
News.ru 08:22
Гаджеты

Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10

Если большинство получило MIUI 11, то основана она на базе Android 9. Участники сообщества XDA Developers обнаружили в исходном коде прошивки на базе Android 10 данные о смартфонах, которые получат последнюю версию Android.
The GEEK 08:03
Шоу-бизнес

У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди

С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
ToDay News Ufa вчера в 12:35
Экономика

Сбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»

Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию" компании, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
ТАСС 10:39
Авто

Русский Tesla Cybertruck продают за 666 тыс. рублей

Создатели самодельного, прославившегося на всю Россию пикапа просят за него 666 666 рублей.
Автоновости дня 02:45
Политика

«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Утро.ru вчера в 08:06
Общество

Королева Елизавета II прибыла на рождественскую службу без мужа

Британская королева Елизавета II в сопровождении родственников приехала на рождественскую службу, которая проходит в церкви в поместье Сандрингем.
News.ru 06:34
Общество

Рособрнадзор анонсировал внедрение нейросетей на ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в 2020 году планирует использовать систему распознавания лиц во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в регионах для идентификации учащихся и предотвращения подмены личности.
РБК 10:07
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
Общество

Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду

Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
Газета.Ru 07:05
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