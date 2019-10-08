Футбол

ТК ЗвездаТК ЗвездаШкольник с «прической Ибрагимовича» встретился с Дзюбой

Школьник с прической как у известного футболиста Златана Ибрагимовича, из-за которой ребенка заставляли перейти на домашнее обучение, сегодня посетил тренировку сборной России по футболу. На базе в Новогорске Прохор Ильиных и его мама познакомились с игроками.
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Помните мальчика с прической Ибрагимовича? Сегодня он подружился с Дзюбой. Фото

Матч ТВвчера в 12:42

«Пойдем любого игрока побьем». Дзюба встретился с мальчиком с прической Ибрагимовича

Sport24.ruвчера в 06:27

«Любого игрока побьем». Дзюба дал совет школьнику с проблемной прической Ибрагимовича

ФедералПрессвчера в 08:48

Дзюба предложил побить игроков сборной мальчику с прической Ибрагимовича

Газета.Ruвчера в 07:35

Школьник отстоял право носить «прическу Ибрагимовича». Помогала вся страна

РИА Новостивчера в 09:18

Видео: Дзюба встретился со школьником, которого травили из-за прически

РЕН ТВвчера в 07:07

«Красноярский школьник с прической «под Ибрагимовича» посетил тренировку сборной России

Спорт-Экспрессвчера в 10:02
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