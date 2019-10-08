Футбол
ТК ЗвездаШкольник с «прической Ибрагимовича» встретился с Дзюбой
Школьник с прической как у известного футболиста Златана Ибрагимовича, из-за которой ребенка заставляли перейти на домашнее обучение, сегодня посетил тренировку сборной России по футболу. На базе в Новогорске Прохор Ильиных и его мама познакомились с игроками.
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«Красноярский школьник с прической «под Ибрагимовича» посетил тренировку сборной России
Спорт-Экспрессвчера в 10:02
«Любого игрока побьем». Дзюба дал совет школьнику с проблемной прической Ибрагимовича
ФедералПрессвчера в 08:48
«Пойдем любого игрока побьем». Дзюба встретился с мальчиком с прической Ибрагимовича
Sport24.ruвчера в 06:27
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