Школьник с прической как у известного футболиста Златана Ибрагимовича, из-за которой ребенка заставляли перейти на домашнее обучение, сегодня посетил тренировку сборной России по футболу. На базе в Новогорске Прохор Ильиных и его мама познакомились с игроками.

Школьник с «прической Ибрагимовича» встретился с Дзюбой

Политика Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.

Кино В столице завершен Comic Con Russia 2019 Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина продала кольцо, подаренное королем Малайзии Российская модель Оксана Воеводина со скандалом разводится с малазийским с королём Мухаммедом V. Россиянка публично заявила, что её муж оставил её с маленьким ребёнком на руках и просто исчез.

Происшествия Власти ФРГ назвали инцидент с грузовиком террористическим актом Власти Германии назвали инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), в ходе которого грузовик врезался в толпу и ранил 17 человек, террористическим актом.

Экономика Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.

Политика Премьер-министр Азербайджана подал в отставку Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подал заявление об отставке. Он занимал этот пост с апреля прошлого года.

Происшествия Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Недвижимость Новостройки в России подорожали почти на 12% за год С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».

Политика В Минске заявили о давлении на Зеленского из-за прогресса по Донбассу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прогресс по подписанию "формулы Штайнмайера" на Украине в настоящее время пытаются использовать против украинского лидера Владимира Зеленского, но сама Европа при этом "безмолвствует".

Энергетика «Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики.

Интернет Специалисты Роскачества назвали лучшие мессенджеры В результате проверки безопасности мессенджеров самыми защищенными на iOS оказались Wickr Me, Viber, WhatsApp и Wire, а на Android – Wickr Me, Viber, Threema и Signal.