Футбол
ТК ЗвездаШкольник с «прической Ибрагимовича» встретился с Дзюбой
Школьник с прической как у известного футболиста Златана Ибрагимовича, из-за которой ребенка заставляли перейти на домашнее обучение, сегодня посетил тренировку сборной России по футболу. На базе в Новогорске Прохор Ильиных и его мама познакомились с игроками.
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«Красноярский школьник с прической «под Ибрагимовича» посетил тренировку сборной России
Спорт-Экспрессвчера в 10:02
«Любого игрока побьем». Дзюба дал совет школьнику с проблемной прической Ибрагимовича
ФедералПрессвчера в 08:48
«Пойдем любого игрока побьем». Дзюба встретился с мальчиком с прической Ибрагимовича
Sport24.ruвчера в 06:27
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Шведский монарх Карл ХVІ Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора.
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В Приморье выявлен очередной очаг вируса африканской чумы свиней
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Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
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Дальневосточным губернаторам грозят отставки
Пресс-службы губернаторов отставки отрицали, однако не так давно глава ЕАО попал в список аутсайдеров в рейтинге политической устойчивости глав регионов.
EastRussia вчера в 19:45
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Трамп: вывод войск США из Сирии расстроил Россию и Китай
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай больше всех расстроены выводом американских войск из Сирии.
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РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.
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Повышение размера заработной платы президента РФ Владимира Путина и главы российского правительства Дмитрия Медведева связано с плановой индексацией, заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
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Православные вспоминают преставление Преподобного Сергия
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