Футбол

ТК ЗвездаТК ЗвездаШкольник с «прической Ибрагимовича» встретился с Дзюбой

Школьник с прической как у известного футболиста Златана Ибрагимовича, из-за которой ребенка заставляли перейти на домашнее обучение, сегодня посетил тренировку сборной России по футболу. На базе в Новогорске Прохор Ильиных и его мама познакомились с игроками.
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Помните мальчика с прической Ибрагимовича? Сегодня он подружился с Дзюбой. Фото

Матч ТВвчера в 12:42

«Красноярский школьник с прической «под Ибрагимовича» посетил тренировку сборной России

Спорт-Экспрессвчера в 10:02

Видео: Дзюба встретился со школьником, которого травили из-за прически

РЕН ТВвчера в 07:07

Дзюба предложил побить игроков сборной мальчику с прической Ибрагимовича

Газета.Ruвчера в 07:35

Школьник отстоял право носить «прическу Ибрагимовича». Помогала вся страна

РИА Новостивчера в 09:18

«Любого игрока побьем». Дзюба дал совет школьнику с проблемной прической Ибрагимовича

ФедералПрессвчера в 08:48

«Пойдем любого игрока побьем». Дзюба встретился с мальчиком с прической Ибрагимовича

Sport24.ruвчера в 06:27
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Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru 05 октября в 21:06
Футбол

Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия вчера в 10:07
Общество

Названы российские города с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
Общество

Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

Шведский монарх Карл ХVІ Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора.
Российская газета вчера в 19:02
Происшествия

Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов

В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК вчера в 14:53
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27
Транспорт

В России могут появиться умные «лежачие полицейские»

В "Автонете" отметили, что работа электропривода "лежачего полицейского" может основываться на получении телематических данных транспортного средства: попадал ли водитель в ДТП, нарушал ли ПДД.
ТАСС вчера в 20:05
Политика

Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа

Российская газета вчера в 21:13
Наука

Вакцины от гриппа станут более эффективными

Группа ученых из Сколтеха, Центрального исследовательского института эпидемиологии и других научных организаций под руководством профессора Сколтеха Георгия Базыкина описала новую закономерность в изменении аминокислотных последовательностей в поверхностных белках вируса гриппа.
Naked Science вчера в 03:23
Здоровье

Иркутский онкодиспансер откроет представительство в Монголии

Иркутский областной онкологический диспансер и Национальный онкологический центр Монголии откроют представительства на базе своих медицинских организаций.
Твой Иркутск вчера в 21:30
Здоровье

В Приморье выявлен очередной очаг вируса африканской чумы свиней

REGNUM вчера в 21:49
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Российская газета 06 октября в 12:14
Политика

Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Политика

Дальневосточным губернаторам грозят отставки

Пресс-службы губернаторов отставки отрицали, однако не так давно глава ЕАО попал в список аутсайдеров в рейтинге политической устойчивости глав регионов.
EastRussia вчера в 19:45
Армия и оружие

Трамп: вывод войск США из Сирии расстроил Россию и Китай

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай больше всех расстроены выводом американских войск из Сирии.
News.ru вчера в 12:30
Здоровье

Чукотка стала лидером по смертности от алкоголя среди регионов

РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Шоу-бизнес

Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения

iReactor вчера в 15:01
Единоборства

Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову

Ирландец Конор Макгрегор предложил россиянину Хабибу Нурмагомедову провести поединок на турнире UFC в Москве.
Советский спорт вчера в 17:49
Общество

Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги

В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06 октября в 23:06
Гаджеты

Xiaomi начинает продажи Redmi Note 8 Pro в России

Китайская компания Xiaomi выпустит на российском рынке свою новинку Redmi Note 8 Pro уже сегодня, 8 октября.
Народные новости вчера в 20:37
Экономика

В России иностранцам запретят торговать на рынке

Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.
Lenta.ru вчера в 05:15
Кино

Трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским появился в Сети

VSE42.RU вчера в 22:01
Общество

На Запашного пожаловались в СК России

"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru вчера в 12:54
Политика

Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу

На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Шоу-бизнес

10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru вчера в 13:20
Политика

В Кремле объяснили повышение зарплаты президента и премьера

Повышение размера заработной платы президента РФ Владимира Путина и главы российского правительства Дмитрия Медведева связано с плановой индексацией, заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
REGNUM вчера в 22:41
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Религия

Православные вспоминают преставление Преподобного Сергия

Радио Посад вчера в 17:01
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