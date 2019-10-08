Футбол
ТК ЗвездаШкольник с «прической Ибрагимовича» встретился с Дзюбой
Школьник с прической как у известного футболиста Златана Ибрагимовича, из-за которой ребенка заставляли перейти на домашнее обучение, сегодня посетил тренировку сборной России по футболу. На базе в Новогорске Прохор Ильиных и его мама познакомились с игроками.
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Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
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Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Здоровье
Немецкий ученый назвал истинную причину атеросклероза
Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих назвал истинную причину развития атеросклероза.
ФАН 05 октября в 07:26
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Xiaomi установила абсолютный рекорд продаж
Глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн рассказал о рекордных продажах компании в Индии во время распродажи, которая была проведена в честь праздника Дивали.
UfacityNews.ru 02:04
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Штайнмайер вступился за «формулу Штайнмайера»
По мнению Простакова, «выступая против «формулы Штайнмайера», в реальности украинские неонацисты и радикалы под практически явным руководством бывшего президента Украины Петра Порошенко желают прервать начавшийся процесс урегулирования конфликта».
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Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК 21:51
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«Хаябуса-2» отправила последний спускаемый зонд на Рюгу
N+1 03 октября в 08:18
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В столице завершен Comic Con Russia 2019
Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".
Molnet.ru 04:25
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В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
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Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости 20:27
Здоровье
В Пензенской области изучат доходы главврачей и обычных докторов
В Пензенской области проанализируют зарплаты врачей.
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Директор актрисы Стас Христов заявил телеканалу НТВ, что Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг здоровья, призывают верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ.
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Политика
Киев считает, что Москва ищет предлог отмены встречи «нормандской четвёрки»
Пристайко считает, что это связано с выполнением Украиной двух первых условий, и Россия «вынуждена искать» новые причины, чтобы не проводить встречу глав «нормандской четвёрки».
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Российский хоккеист ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, какие отношения связывают его и российскую фигуристку Алину Загитову.
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Разведение войск в Донбассе сорвалось
Lenta.ru 06:11
Шоу-бизнес
Мария Голубкина считает очень красивым мужа Марии Мироновой
Голубкина назвала избранника Мироновой прекрасным, замечательным, хорошим, красивым и умным человеком.
Актуальные Новости 02:34
Кино
Сериал «Отчаянные» в жанре экшн выйдет на Первом канале
Премьера сериала «Отчаянные» состоится на Первом канале в понедельник, 7 октября, лента будет выходить по будням в 21.30.
Sibnet Новости 05 октября в 23:33
Космос
Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли
Китай запустил спутник микроволнового дистанционного зондирования Земли Gaofen-10, сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.
Газета.Ru 04 октября в 22:59
Транспорт
В России могут появиться умные «лежачие полицейские»
Умные искусственные дорожные неровности ("лежачие полицейские") с системой фото- или видеофиксации, самостоятельно определяющие - поднимать барьер или нет, могут появиться в России в 2021 году.
ТАСС 20:05
Армия и оружие
В США придумали план сдерживания России в Черном море
«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Lenta.ru 04:44
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА потерпел поражение от петербургского "Зенита" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
РИА Новости 14:34
Хоккей
Буцаев: тяжело на что-то рассчитывать, когда форварды не держат шайбу
Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от проигранного матча с «Адмиралом» из Владивостока (0:2). У нижнекамского коллектива пять поражений в последних шести встречах.
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Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
В 1941 году из Симферополя в Ейск был срочно эвакуирован детский дом с детьми, а в августе 1942 года немцы вступили в город.
Российская газета 05:59
Общество
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток
Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.
Коммерсантъ 05:35
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после информации о своем исчезновении
Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь и рассказала о своем самочувствии. Она отметила, что чувствует себя хорошо.
Вечерняя Москва 15:09
Политика
Киевский суд арестовал экс-депутата Пашинского
Суд в Киеве постановил взять под стражу до 4 декабря экс-депутата Рады Украины Сергея Пашинского по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
Взгляд.ру 12:49