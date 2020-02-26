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ИзвестияШкольник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону. По данным следствия, инцидент произошел утром 26 февраля.
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Раненую в заволжской школе учительницу прооперировали, с детьми работают психологи
Ульяновская правда10:05
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Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
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