Происшествия

ИзвестияИзвестияШкольник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону. По данным следствия, инцидент произошел утром 26 февраля.
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В Ульяновске задержали напавшего на учительницу школьника

ТАСС09:34
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