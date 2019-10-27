Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
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с чего всё началось

В Петербурге 12-летний школьник подозревается в жестоком убийстве своей матери

В ночь на воскресенье в Красногвардейском районе Петербурга произошло жестокое убийство. Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 27 октября в квартире на улице Стасовой 12-летний мальчик убил свою мать.
78.ru01:58

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В Петербурге 12-летнего школьника подозревают в убийстве собственной матери

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В убийстве женщины на Стасовой подозревают ее несовершеннолетнего сына

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В Петербурге возбудили дело по факту убийства женщины: подозревается ее сын

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Piter.tv06:59

После убийства школьником матери на улице Стасовой возбуждено уголовное дело

78.ru04:42

Умственно отсталому мальчику не грозит уголовная ответственность после убийства матери

Невские Новости05:00
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В Донецке взорвали вышку сотовой связи

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Скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва

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