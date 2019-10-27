В ночь на воскресенье в Красногвардейском районе Петербурга произошло жестокое убийство. Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 27 октября в квартире на улице Стасовой 12-летний мальчик убил свою мать.

с чего всё началось

В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.

Происшествия ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.

Футбол Карпин оригинально объявил о очередной беременности жены Главный тренер Ростова, Валерий Карпин, в очередной раз оригинальным образом объявил о беременности своей супруги в сети Инстаграм.

Политика Поклонская сравнила западные страны с Россией 90-х годов Западные страны не способны самостоятельно определять внешнюю политику и напоминают Россию в 1990-е годы, считает депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Общество Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище На Троекуровском кладбище открыли памятник народному артисту России Николаю Караченцову в день его рождения — 27 октября.

Шоу-бизнес Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.