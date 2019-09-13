Школьник выбрил виски и собрал обесцвеченные волосы в пучок, чтобы походить на своего кумира - легендарного шведского футболиста Златана Ибрагимовича, который сейчас защищает цвета "Лос-Анджелес Гэлакси".

Школьника с прической Златана пригласили на матч сборной России

Спорт день за днем

Политика Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели В настоящее время 76 процентов работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Энергетика Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора OPAL Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения Федерального сетевого агентства по OPAL и ограничения "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.

Политика Президент Финляндии не поддержал призыв Зеленского по санкциям Ранее Зеленский призвал страны Запада сохранять санкции против России, передавал УНИАН.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации Представитель певицы Стас Христов сказал, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором сама актриса опровергла информацию о госпитализации.

Общество ФНС заблокировала счета Киркорова Счета популярного исполнителя Филиппа Киркорова были заблокированы.

Политика Сенатор предложил Украине войти в состав России Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил Украине войти в состав России, чтобы вместе с Крымом стать частью одного государства.

Авто Производитель кальянов построил внедорожник с выдвижной гусеницей Компания Ramsmobile, больше известная как производитель кальянов, привезла на Франкфуртский автосалон концепт своего первого автомобиля – Protos RM-X2.

Политика Путин поручил оценить ситуацию с очистными сооружениями на Байкале Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести оценку систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории и внести изменения в программные документы, касающиеся очистных сооружений.

Происшествия СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Шоу-бизнес Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.

Происшествия В Петербурге генерала заподозрили в подделке справки ради отпуска Генерал-майор внутренней службы в Петербурге подозревается в подделке документов после того, как соответствующая информация поступила из управления собственной безопасности полиции, сообщил РИА Новости представитель городского управления СК.

Баскетбол Аргентина вышла в финал чемпионата мира Аргентина стала финалистом чемпионата мира по баскетболу. В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.

Шоу-бизнес Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.

Политика На Украине объяснили невозможность объявить войну России Украина не может объявить войну России, поскольку та владеет ядерным оружием.

Политика В Кремле готовы провести встречу в нормандском формате в Париже Встречу в нормандском формате проводить нужно, Россия готова на то, чтобы она состоялась в Париже, однако сначала надо урегулировать ряд вопросов, и потом говорить о дате, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Происшествия Мужчина порезал ножом картину известного художника в музее Помпиду Мужчина бросился с ножом на полотно французского художника-концептуалиста Даниэля Бюрена в музее современного искусства Центра Помпиду.

Политика Украина задумалась о проведении выборов в Донбассе Представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма уточнил, что выборы в Донбассе можно будет провести только после вывода оттуда вооружения и установления на юго-востоке Украины контроля Киева.

Футбол Павлюченко предостерёг Черышева от перехода в РПЛ Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко считает, что полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву не стоит переходить в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.

Игры Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.