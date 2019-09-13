Футбол
РЕН ТВШкольника с прической Златана пригласили на матч сборной России
Школьник выбрил виски и собрал обесцвеченные волосы в пучок, чтобы походить на своего кумира - легендарного шведского футболиста Златана Ибрагимовича, который сейчас защищает цвета "Лос-Анджелес Гэлакси".
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На защиту мальчика со стрижкой, как у Златана, встал весь футбольный мир, высказался даже Франческо Тотти
Спорт день за днемвчера в 16:54
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:48, Вашингтон
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала фото со свадьбы
Газета.Ru 10:02
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Политика
Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели
В настоящее время 76 процентов работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Lenta.ru 07:20
Энергетика
Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора
OPAL Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения Федерального сетевого агентства по OPAL и ограничения "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.
ТАСС 09:20
Политика
Президент Финляндии не поддержал призыв Зеленского по санкциям
Ранее Зеленский призвал страны Запада сохранять санкции против России, передавал УНИАН.
Rambler News Service 07:32
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости 09:21
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации
Представитель певицы Стас Христов сказал, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором сама актриса опровергла информацию о госпитализации.
Lenta.ru 07:43
Общество
ФНС заблокировала счета Киркорова
Счета популярного исполнителя Филиппа Киркорова были заблокированы.
Народные новости 01:37
Политика
Сенатор предложил Украине войти в состав России
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил Украине войти в состав России, чтобы вместе с Крымом стать частью одного государства.
Газета.Ru 09:57
Авто
Производитель кальянов построил внедорожник с выдвижной гусеницей
Компания Ramsmobile, больше известная как производитель кальянов, привезла на Франкфуртский автосалон концепт своего первого автомобиля – Protos RM-X2.
Автоновости дня 11 сентября в 05:21
Культура
Международную премию Ага Хана в области архитектуры вручат в Казани
Коммерсантъ Казань 11 сентября в 03:47
Политика
Путин поручил оценить ситуацию с очистными сооружениями на Байкале
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести оценку систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории и внести изменения в программные документы, касающиеся очистных сооружений.
РИА Новости 10:23
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета вчера в 07:50
Происшествия
В Петербурге генерала заподозрили в подделке справки ради отпуска
Генерал-майор внутренней службы в Петербурге подозревается в подделке документов после того, как соответствующая информация поступила из управления собственной безопасности полиции, сообщил РИА Новости представитель городского управления СК.
РИА Новости 09:47
Происшествия
В Армении освободили подозреваемого в убийстве российского спецназовца
Московский Комсомолец 07:51
Баскетбол
Аргентина вышла в финал чемпионата мира
Аргентина стала финалистом чемпионата мира по баскетболу. В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.
Спорт-Экспресс 09:56
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 10 сентября в 01:58
Политика
На Украине объяснили невозможность объявить войну России
Украина не может объявить войну России, поскольку та владеет ядерным оружием.
Lenta.ru 09:04
Политика
В Кремле готовы провести встречу в нормандском формате в Париже
Встречу в нормандском формате проводить нужно, Россия готова на то, чтобы она состоялась в Париже, однако сначала надо урегулировать ряд вопросов, и потом говорить о дате, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 09:33
Происшествия
Мужчина порезал ножом картину известного художника в музее Помпиду
Мужчина бросился с ножом на полотно французского художника-концептуалиста Даниэля Бюрена в музее современного искусства Центра Помпиду.
BFM.ru 09:54
Игры
Игроки раскритиковали ПК-версию Borderlands 3
CyberSport.ru 08:05
Политика
Украина задумалась о проведении выборов в Донбассе
Представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма уточнил, что выборы в Донбассе можно будет провести только после вывода оттуда вооружения и установления на юго-востоке Украины контроля Киева.
Lenta.ru 09:33
Футбол
Павлюченко предостерёг Черышева от перехода в РПЛ
Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко считает, что полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву не стоит переходить в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 14:29
Политика
Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа
Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
REGNUM 04:26
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Интернет
«ВКонтакте» запустил сервис для знакомств
TelecomDaily вчера в 09:53
Политика
Минтранс РФ: Россия и Чехия сняли ограничения на полеты
Ограничения по пассажирским авиаперевозкам между российским аэропортом Жуковский и Прагой сняты, сообщила глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
Российская газета 10:13