Футбол

РЕН ТВРЕН ТВШкольника с прической Златана пригласили на матч сборной России

Школьник выбрил виски и собрал обесцвеченные волосы в пучок, чтобы походить на своего кумира - легендарного шведского футболиста Златана Ибрагимовича, который сейчас защищает цвета "Лос-Анджелес Гэлакси".
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