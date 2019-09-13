Сборная России поддержала школьника Прохора Ильиных, у которого начались проблемы в школе после того, как он сделал прическу в стиле своего кумира Златана Ибрагимовича.

с чего всё началось

За мальчика вступились многие звезды футбола, на ситуацию обратила внимание детский омбудсмен Анна Кузнецова. А некоторые попробовали призвать на помощь самого Златана.

Школьника с прической Златана пригласили на матч сборной России

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