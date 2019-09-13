Футбол

РЕН ТВРЕН ТВШкольника с прической Златана пригласили на матч сборной России

За мальчика вступились многие звезды футбола, на ситуацию обратила внимание детский омбудсмен Анна Кузнецова. А некоторые попробовали призвать на помощь самого Златана.
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с чего всё началось

Сборная России пожелала школьнику, чья прическа вызвала скандал, стать крутым футболистом

Сборная России поддержала школьника Прохора Ильиных, у которого начались проблемы в школе после того, как он сделал прическу в стиле своего кумира Златана Ибрагимовича.
Sport24.ru04:24

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Сборная России пожелала мальчику с прической Ибрагимовича стать крутым футболистом

Спорт-Экспресс03:07

Семья «красноярского Ибрагимовича» пока не решила, посетит ли матч ЮФЛ

РИА Новости05:10

Смертин вступился за школьника с прической в стиле Ибрагимовича: «Я всю жизнь носил длинные волосы»

Sport24.ruвчера в 16:16

Школьника с прической Златана пригласили на матч сборной России

РЕН ТВвчера в 16:20

Сборная России поддержала школьника с прической Ибрагимовича

Газета.Ru05:13

Футболисты заступились за школьника с прической «как у Ибрагимовича»

Российская газета02:49

Алексей Смертин пригласил красноярского школьника с модной прической на матч ЮФЛ

Sibnovosti.ru00:21
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Происшествия

В Волгограде на 17 лет осудили убийцу матери двоих малышей

Высота 102 06:36
Политика

В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России

В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:21
Шоу-бизнес

Фото: Богомолов и Собчак стали мужем и женой

Официально: актриса, журналистка, телеведущая, экс-кандитат в президенты России Ксения Собчак и поэт, режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой.
Российская газета 07:36
Политика

Суд ЕС ограничил доступ «Газпрома» к газопроводу Opal

Дополнительно газовый монополист получил право участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal.Польша подала иск в суд ЕС на "Газпром" и решение Еврокомиссии, обосновав его тем, что принятое решение нарушает принцип энергетической безопасности и создает угрозу прекращения поставок - например, по политическим основаниям.
МонаВиста 03:47
Технологии

В Госдуме не поддержали обязательную предустановку российского ПО

Правовое управление аппарата Госдумы раскритиковало законопроект по обязательной предустанавке на смартфоны, компьютеры и Smart-TV российских приложений, пишет РБК.
Computerworld Россия вчера в 04:06
Футбол

Зидан потерял доверие владельцев «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан перестал пользоваться доверием со стороны владельцев «королевского» клуба.
Евро-футбол.ру 01:51
Происшествия

СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

РИА Новости 11 сентября в 12:39
Политика

Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обмена с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий этап обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой находится на стадии подготовки.
Известия 03:19
Шоу-бизнес

Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк

Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.
Газета.Ru 06:01
Экономика

Назван средний размер пенсий в России в 2020 году

В России средний размер пенсий в следующем году составит около 15 тыс. рублей.
RT на русском 06:11
Политика

Американский дипломат сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент России Владимир Путин чаще общается с главой Украины Владимиром Зеленским, чем с Петром Порошенко во время его президентства, передает УНИАН.
Газета.Ru 01:35
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад человека нашли с помощью Google Earth

Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 07:17
Политика

В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат

Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Армия и оружие

На Украине разоружили три «добровольческих батальона»

Процесс передачи оружия проходил под присмотром сапёров и фиксировался сотрудниками правоохранительных органов.
MOS.news вчера в 10:39
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Политика

Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день

Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Газета.Ru 02:42
Театры

В Екатеринбурге на сцене ТЮЗа детям показали изнасилование

Как сообщает журналист 66.ru Алена Абрамова, присутствовавшая на спектакле, рассказала, что маркировка «18+» на афишах имелась, однако похоже, что билеты продавали, не предупреждая родителей о небезопасных для детей сценах.
Росбалт 05:04
Общество

В ФНС опровергли блокировку счетов Киркорова

Федеральная налоговая служба (ФНС) опровергает сообщения о блокировке счетов ИП Филиппа Киркорова, информирует РИА Новости.
RT на русском 04:46
Политика

Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Культура

В Киеве прошел финал конкурса «Мисс Украина-2019»

Фото: Instagram «Мисс Украина» Вчера, 12 сентября, в столичном Дворце «Украина» состоялось финальное шоу национального конкурса красоты «Мисс Украина-2019», сообщает WomanEL.
Городской портал Новый Нижний 03:22
Транспорт

Для Крымской железной дороги закупили 166 вагонов и 10 локомотивов

К открытию железнодорожного движения через Керченский пролив Росимущество приобрело 166 пассажирских вагонов дальнего следования и 10 локомотивов для их передачи ФГУП "Крымская железная дорога".
Российская газета 02:26
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в офисе петербургской сувенирной компании

В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисе одной из сувенирных компаний, передает «Фонтанка».
Санкт-Петербургские ведомости 05:45
Политика

В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального

В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru 06:46
Культура

Ксения Собчак будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на Первом канале

Говорит Москва 07:27
Экономика

Костин предложил освободить бедных от налогов

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Происшествия

Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье

Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.
RT на русском 05:13
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании

Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия вчера в 00:45
Политика

МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге

Россия возмущена циничным решением властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей.
RT на русском 05:33
Общество

Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды

С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Политика

В Кремле оценили вероятность возвращения задержанных кораблей Украине

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров не затрагивали тему возврата Украине задержанных в Керченском проливе кораблей.
ТК Звезда 06:18
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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Алексей Смертин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. В июле 2009 года объявил о завершении карьеры игрока. Выступал за сборную России, в 2004-2005 годах - её капитан. С 2009 по 2011 год - депутат 5 созыва Алтайского краевого законодательного собрания. В настоящее время советник Президента «Динамо», офицер РФС по вопросам борьбы с расизмом, директор РФС по региональной политике и международным отношениям.
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