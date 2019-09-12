Футбол
РЕН ТВШкольника с прической Златана пригласили на матч сборной России
Школьник выбрил виски и собрал обесцвеченные волосы в пучок, чтобы походить на своего кумира - легендарного шведского футболиста Златана Ибрагимовича, который сейчас защищает цвета "Лос-Анджелес Гэлакси".
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Смертин пригласил на матч сборных России и Шотландии мальчика с прической Ибрагимовича
Спорт-Экспрессвчера в 14:24
На защиту мальчика со стрижкой, как у Златана, встал весь футбольный мир, высказался даже Франческо Тотти
Спорт день за днемвчера в 16:54
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:40, Вашингтон
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
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СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета вчера в 09:59
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Три воевавшие в Донбассе «добровольческих батальона» разоружили
Известия вчера в 05:57
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Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии
Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.
Газета.Ru вчера в 22:13
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Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
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По данным экспертов, неудобства с доступом к порталам могут возникнуть у миллионов россиян.
UfaTime.ru вчера в 22:16
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Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке
Художник Никас Сафронов попал в дорожно-транспортное происшествие, когда ехал на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Интерфакс вчера в 15:42
Политика
Берни Сандерс заявил о необходимости наращивать давление на Мадуро
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, являющийся одним из лидеров предвыборной гонки среди демократов, полагает, что Вашингтону следует наращивать давление на власти Венесуэлы в сотрудничестве с партнерами.
ТАСС вчера в 22:49
Общество
ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Футбол
Форум «Россия – спортивная держава»: массовую зарядку проведет Карелин
В рамках форума «Россия — спортивная держава» на стадионе «Нижний Новгород» планируется провести массовую общерегиональную зарядку.
REGNUM вчера в 11:50
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Фото тестового смартфона Huawei Mate 30 Pro попало в сеть
Кубанские новости вчера в 07:37
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
ТАСС вчера в 21:18
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Робот «Федор» больше не полетит в космос
Дудоров объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 11 сентября в 03:37
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Олег Сенцов сжег свою тюремную робу
Znak.com вчера в 20:23
Армия и оружие
Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения
ТАСС вчера в 04:00
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Марго Робби экранизирует комикс «Танкистка»
Марго Робби собирается экранизировать комикс «Танкистка», ранее это сделали в 1995 году.
Актуальные Новости 10 сентября в 23:24
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия 11 сентября в 19:55
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Росстат озвучил средний возраст россиян
За почти десять лет средний возраст соотечественника увеличился почти на полтора года, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Live24 вчера в 03:59
Футбол
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
Бомбардир.ру вчера в 13:49
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Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет мозг человека
Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет структуру в коре головного мозга человека.
Ugpressa.ru вчера в 16:26
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Алла Пугачева опубликовала ночное селфи
Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.
Территория новостей вчера в 13:23
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Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
RT на русском вчера в 11:53
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Павел Лобков покидает телеканал «Дождь»
Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.
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Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в забытые города
Всем, кто пожелает переселиться туда жить, будет выплачена денежная компенсация 25 тысяч евро.
Planet Today вчера в 11:48
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Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости 11 сентября в 22:12
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Назван процент оправдывающих сестер Хачатурян россиян
Почти половина россиян (41 процент) оправдывают поступок сестер Хачатурян, убивших отца, который в течение многих лет издевался над ними.
Lenta.ru 01:02
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила свою мать. Трагедия произошла в Брестской области.
Вести.Ru вчера в 15:18
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru вчера в 09:21