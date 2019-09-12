Футбол

РЕН ТВРЕН ТВШкольника с прической Златана пригласили на матч сборной России

Школьник выбрил виски и собрал обесцвеченные волосы в пучок, чтобы походить на своего кумира - легендарного шведского футболиста Златана Ибрагимовича, который сейчас защищает цвета "Лос-Анджелес Гэлакси".
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Смертин пригласил на матч сборных России и Шотландии мальчика с прической Ибрагимовича

Спорт-Экспрессвчера в 14:24

Смертин вступился за школьника с прической в стиле Ибрагимовича: «Я всю жизнь носил длинные волосы»

Sport24.ruвчера в 16:16

Смертин и ЮФЛ поддержали «красноярского Ибрагимовича»

РИА Новостивчера в 14:33

На защиту мальчика со стрижкой, как у Златана, встал весь футбольный мир, высказался даже Франческо Тотти

Спорт день за днемвчера в 16:54

Школьника с прической Златана пригласили на матч сборной России

РЕН ТВвчера в 16:20

Алексей Смертин вступился за школьника с прической «а-ля Ибрагимович»

Пятый каналвчера в 20:31

Алексей Смертин пригласил красноярского школьника с модной прической на матч ЮФЛ

Sibnovosti.ru00:21
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:40, Вашингтон
Армия и оружие

Лавров сообщил об окончании войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Происшествия

СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
BFM.ru вчера в 20:56
Шоу-бизнес

Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов

Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета вчера в 09:59
Армия и оружие

Три воевавшие в Донбассе «добровольческих батальона» разоружили

Известия вчера в 05:57
Политика

Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии

Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.
Газета.Ru вчера в 22:13
Политика

Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной

Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Технологии

Россиян предупредили о проблемах с доступом к сайтам

По данным экспертов, неудобства с доступом к порталам могут возникнуть у миллионов россиян.
UfaTime.ru вчера в 22:16
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке

Художник Никас Сафронов попал в дорожно-транспортное происшествие, когда ехал на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Интерфакс вчера в 15:42
Политика

Берни Сандерс заявил о необходимости наращивать давление на Мадуро

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, являющийся одним из лидеров предвыборной гонки среди демократов, полагает, что Вашингтону следует наращивать давление на власти Венесуэлы в сотрудничестве с партнерами.
ТАСС вчера в 22:49
Общество

ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram

Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Политика

Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Футбол

Форум «Россия – спортивная держава»: массовую зарядку проведет Карелин

В рамках форума «Россия — спортивная держава» на стадионе «Нижний Новгород» планируется провести массовую общерегиональную зарядку.
REGNUM вчера в 11:50
Гаджеты

Фото тестового смартфона Huawei Mate 30 Pro попало в сеть

Кубанские новости вчера в 07:37
Наука

В США вручили Шнобелевские премии

ТАСС вчера в 21:18
Космос

Робот «Федор» больше не полетит в космос

Дудоров объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 11 сентября в 03:37
Политика

Олег Сенцов сжег свою тюремную робу

Znak.com вчера в 20:23
Армия и оружие

Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения

ТАСС вчера в 04:00
Кино

Марго Робби экранизирует комикс «Танкистка»

Марго Робби собирается экранизировать комикс «Танкистка», ранее это сделали в 1995 году.
Актуальные Новости 10 сентября в 23:24
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия 11 сентября в 19:55
Общество

Росстат озвучил средний возраст россиян

За почти десять лет средний возраст соотечественника увеличился почти на полтора года, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Live24 вчера в 03:59
Футбол

Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»

Бомбардир.ру вчера в 13:49
Наука

Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет мозг человека

Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет структуру в коре головного мозга человека.
Ugpressa.ru вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Алла Пугачева опубликовала ночное селфи

Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.
Территория новостей вчера в 13:23
Происшествия

Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве

RT на русском вчера в 11:53
Культура

Павел Лобков покидает телеканал «Дождь»

Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.
ТАСС вчера в 12:38
Общество

Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в забытые города

Всем, кто пожелает переселиться туда жить, будет выплачена денежная компенсация 25 тысяч евро.
Planet Today вчера в 11:48
Происшествия

Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости 11 сентября в 22:12
Происшествия

Назван процент оправдывающих сестер Хачатурян россиян

Почти половина россиян (41 процент) оправдывают поступок сестер Хачатурян, убивших отца, который в течение многих лет издевался над ними.
Lenta.ru 01:02
Происшествия

Двухлетняя девочка случайно задушила мать

В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила свою мать. Трагедия произошла в Брестской области.
Вести.Ru вчера в 15:18
Экономика

России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда

Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru вчера в 09:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексей Смертин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. В июле 2009 года объявил о завершении карьеры игрока. Выступал за сборную России, в 2004-2005 годах - её капитан. С 2009 по 2011 год - депутат 5 созыва Алтайского краевого законодательного собрания. В настоящее время советник Президента «Динамо», офицер РФС по вопросам борьбы с расизмом, директор РФС по региональной политике и международным отношениям.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное