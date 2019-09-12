Школьник выбрил виски и собрал обесцвеченные волосы в пучок, чтобы походить на своего кумира - легендарного шведского футболиста Златана Ибрагимовича, который сейчас защищает цвета "Лос-Анджелес Гэлакси".

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Школьника с прической Златана пригласили на матч сборной России

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