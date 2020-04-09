Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ

Энергетика Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Общество Московские кладбища закрыли для посещения Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.

Происшествия СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.

Общество В Башкирии стартуют тотальные проверки заработавших предприятий Как сообщает ToDay News Ufa, с 10 апреля 2020 года будут проводиться проверки предприятий, которые должны соблюдать карантинные мероприятия.

Общество Стас Михайлов мог переболеть коронавирусом Вчера, как сообщал «Рамблер», Михайлов рассказал, что некоторое время назад почувствовал недомогание, принял его за бронхит, а позже был госпитализирован с диагнозом двухсторонняя пневмония.

Политика Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом «По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.