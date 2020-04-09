Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиШкольникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ

Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".
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Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в этом году

РБК10:56

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ

РИА Новости10:47

Российским школьникам разрешат не сдавать часть ОГЭ в 2020 году

URA.Ru09:00

ОГЭ: девятиклассники будут сдавать всего два предмета

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Девятиклассники не будут сдавать ОГЭ по выбору в 2020 году

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Российских девятиклассников освободили от сдачи предметов ОГЭ по выбору

Lenta.ru09:48

Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

ТАСС08:56
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Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM 10:42
Происшествия

Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу

В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
BFM.ru 11:21
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Происшествия

ФСБ задержала жителя Крыма за публичные призывы к экстремизму

Крымчанина, задержали сотрудники ФСБ за публичные призывы к экстремизму.
Крым 24 07:21
Общество

В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
SamRU.ru 07:25
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

Коммерсантъ 07:03
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Армия и оружие

Американские истребители перехватили российские Ил-38

Американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Берингова моря.
Lenta.ru 09:20
Общество

Московские кладбища закрыли для посещения

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.
РИА Новости 12:04
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс

Газета.Ru 11:09
Общество

Петербурженку, пригласившую гостей, оштрафовали на 15 тысяч рублей

Жительницу Петербурга оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что она пригласила домой гостей.
Российская газета 10:40
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru 04:51
Энергетика

Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Российская газета 05:13
Происшествия

На Кубани суды прекратили 17 дел о нарушении карантина

Приняв во внимание реальные обстоятельства дела, суд постановил прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
СочиСтрим 11:01
Киберспорт

Пустошь изменится: релизный трейлер Fallout 76: Wastelanders

Bethesda незадолго до выхода Fallout 76: Wastelanders показала релизный трейлер расширения, которое успели дважды отложить.
Игромания.ру 11:54
Авто

Lexus показал обновленное купе Lexus LC500

Компания Lexus представила обновленное купе Lexus LC500.
Автоновости дня 02:33
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru 10:06
Общество

В Башкирии стартуют тотальные проверки заработавших предприятий

Как сообщает ToDay News Ufa, с 10 апреля 2020 года будут проводиться проверки предприятий, которые должны соблюдать карантинные мероприятия.
ToDay News Ufa 10:31
Шоу-бизнес

Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке

Говорит Москва 03:47
Здоровье

Доктор Комаровский дал рекомендации при обнаружении симптомов COVID-19

Если у человека наблюдаются температура, боль в горле, кашель, чихание и прочие простудные симптомы, необходимо сидеть дома и правильно лечиться.
Слово и Дело 03:38
Происшествия

На объекте «Роснефти» произошел пожар

Ведомости 08:54
Происшествия

В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Российская газета 10:57
Авто

Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года 2020»

Деловое.ТВ 03:56
Политика

Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»

Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции словами «выбора нет», сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 14:15
Общество

Стас Михайлов мог переболеть коронавирусом

Вчера, как сообщал «Рамблер», Михайлов рассказал, что некоторое время назад почувствовал недомогание, принял его за бронхит, а позже был госпитализирован с диагнозом двухсторонняя пневмония.
Рамблер 06:24
Политика

Путин намерен посмотреть работу ВТС в рамках ограничений по COVID-19

Президент России Владимир Путин на заседании комиссии ВТС сообщил, что намерен посмотреть, как идёт работа предприятий в рамках ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса.
РИА Новости 08:40
Финансы

Курс евро опустился ниже 80 рублей, доллар — до 72,9 рубля

В последний раз за доллар давали меньше 73 рублей 13 марта, а курс евро опускался ниже 80 рублей 6 марта.
Клопс 11:56
Политика

Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом

«По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.
RT на русском 11:03
Шоу-бизнес

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз отмечают 15-ю годовщину свадьбы

9 апреля принц Чарльз и герцогиня Корнуольская (один из титулов, который получила Камилла) отмечают 15-летие со дня свадьбы.
Woman.ru 07:08
Общество

Пенсии за апрель ивановцам выплатят досрочно

Почта завершит доставку пенсий 12 апреля (вместо 22 числа). При этом приходить в отделения связи не надо.
Ивтелерадио 07 апреля в 05:12
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