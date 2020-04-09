Коронавирус
РИА НовостиШкольникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".
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Энергетика
Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти
Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
Происшествия
Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу
В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Происшествия
ФСБ задержала жителя Крыма за публичные призывы к экстремизму
Крымчанина, задержали сотрудники ФСБ за публичные призывы к экстремизму.
Общество
В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля
Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Армия и оружие
Американские истребители перехватили российские Ил-38
Американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Берингова моря.
Общество
Московские кладбища закрыли для посещения
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.
Общество
Петербурженку, пригласившую гостей, оштрафовали на 15 тысяч рублей
Жительницу Петербурга оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что она пригласила домой гостей.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Энергетика
Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы
Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Происшествия
На Кубани суды прекратили 17 дел о нарушении карантина
Приняв во внимание реальные обстоятельства дела, суд постановил прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Киберспорт
Пустошь изменится: релизный трейлер Fallout 76: Wastelanders
Bethesda незадолго до выхода Fallout 76: Wastelanders показала релизный трейлер расширения, которое успели дважды отложить.
Авто
Lexus показал обновленное купе Lexus LC500
Компания Lexus представила обновленное купе Lexus LC500.
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Общество
В Башкирии стартуют тотальные проверки заработавших предприятий
Как сообщает ToDay News Ufa, с 10 апреля 2020 года будут проводиться проверки предприятий, которые должны соблюдать карантинные мероприятия.
Шоу-бизнес
Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке
Здоровье
Доктор Комаровский дал рекомендации при обнаружении симптомов COVID-19
Если у человека наблюдаются температура, боль в горле, кашель, чихание и прочие простудные симптомы, необходимо сидеть дома и правильно лечиться.
Происшествия
На объекте «Роснефти» произошел пожар
Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года 2020»
Политика
Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»
Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции словами «выбора нет», сообщает «РИА Новости».
Общество
Стас Михайлов мог переболеть коронавирусом
Вчера, как сообщал «Рамблер», Михайлов рассказал, что некоторое время назад почувствовал недомогание, принял его за бронхит, а позже был госпитализирован с диагнозом двухсторонняя пневмония.
Политика
Путин намерен посмотреть работу ВТС в рамках ограничений по COVID-19
Президент России Владимир Путин на заседании комиссии ВТС сообщил, что намерен посмотреть, как идёт работа предприятий в рамках ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса.
Финансы
Курс евро опустился ниже 80 рублей, доллар — до 72,9 рубля
В последний раз за доллар давали меньше 73 рублей 13 марта, а курс евро опускался ниже 80 рублей 6 марта.
Политика
Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом
«По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.
Шоу-бизнес
Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз отмечают 15-ю годовщину свадьбы
9 апреля принц Чарльз и герцогиня Корнуольская (один из титулов, который получила Камилла) отмечают 15-летие со дня свадьбы.
Общество
Пенсии за апрель ивановцам выплатят досрочно
Почта завершит доставку пенсий 12 апреля (вместо 22 числа). При этом приходить в отделения связи не надо.