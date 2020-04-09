Коронавирус
Газета.RuШкольникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет. Об этом он сказал в прямом эфире портала "Будущее России". До этого Минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам.
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Общество
Власти Москвы начали выплату пособий по безработице с доплатой
«Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей — федеральное пособие, 7 370 рублей — доплата из бюджета Москвы», — сообщил градоначальник в своем блоге.
Общество
Министр здравоохранения Коми подал в отставку
Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин сообщил в четверг ТАСС, что подал в отставку.
Происшествия
МЧС назвало причину взрыва в бизнес-центре в Москве
Взрыв в многоэтажном офисном здании в Москве произошел из-за разгерметизации кислородного баллона.
Здоровье
Шведские больницы отказались от испытаний хлорохина
Медцентры в Швеции приняли решение отказаться от клинических испытаний многообещающего лекарства от малярии хлорохина, предназначенного для пациентов с коронавирусом.
Происшествия
На Урале семья с тремя детьми спряталась от коронавируса в лесу
Шоу-бизнес
71-летний Борис Грачевский показал новорожденного сына
8 апреля 71-летний режиссер и отец детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский вновь стал отцом.
Общество
В Москве стало больше игнорирующих самоизоляцию людей
Статистика говорит о том, что на улице много людей: в 14 часов показатель составил 2,7. В обычный день до коронавируса индекс в это время составлял 0,0. Накануне эти данные были 2,9. «Индекс самоизоляции» — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса».
Общество
В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса
Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Политика
Барни Сандерс заявил о выходе из президентской гонки в США
В связи с большим разрывом между кандидатами, в команде Сандерса призывали его отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке, но Сандерс долго сопротивлялся этим советам, заявляя о наличии некой "узкой тропы" к выдвижению на пост главы Штатов.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Происшествия
В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и ее детей
Происшествия
На объекте «Роснефти» произошел пожар
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Энергетика
Саудовская Аравия желает от России большего сокращения добычи нефти
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки.
Общество
Больницу Севастополя сделали обсерватором из-за случая коронавируса
В Севастополе у пациента горбольницы №3 имени Даши Севастопольской предварительно подтвержден диагноз коронавирус.
Здоровье
В Марий Эл умерла первая пациентка с коронавирусом
Сегодня стало известно о первом случае смерти пациента, болеющего коронавирусом.
Происшествия
СК возбудил дело о расстрелах эсэсовцами жителей Ростовской области
Следственный комитет по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942—1943 годах.
Общество
В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции
В Москве выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Шоу-бизнес
Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника
Мальчик отметил день рождения на карантине с родителями 7 апреля старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, Андрей, отметил день рождения — мальчику исполнилось восемь лет.
Политика
Путин намерен посмотреть работу ВТС в рамках ограничений по COVID-19
Президент России Владимир Путин на заседании комиссии ВТС сообщил, что намерен посмотреть, как идёт работа предприятий в рамках ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса.
Футбол
Аршавин, Быстров и Денисов могли перейти в «Спартак»
Клуб хотел продать меня, Аршавина, Денисова, ещё одного футболиста в «Спартак». Сумма была смешная, нас хотели отдать оптом.
Политика
Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Футбол
«Сельта» Смолова снизила зарплаты футболистов
Напомним, что за «Сельту» выступает российский нападающий Федор Смолов. На прошлой неделе он вернулся в Россию вопреки указу Ла Лиги.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Наука
В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник
Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
Происшествия
Подъезд жилого дома отправили на карантин в Магнитогорске
Жильцам подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске предписали отправиться на режим самоизоляции из-за обнаружения у их соседей коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии.
Киберспорт
Riot банит игроков, торгующих ключами Valorant
Как сообщает Riot в твиттере, компания забанила множество аккаунтов с доступом к бета-тесту Valorant за продажу ключей.
Общество
В Нидерландах 107-летняя жительница излечилась от коронавируса
В Нидерландах 107-летняя жительница Корнелия Рас излечилась от коронавирусной инфекции, сообщает News.ru.