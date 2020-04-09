Коронавирус

Газета.RuГазета.RuШкольникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет. Об этом он сказал в прямом эфире портала "Будущее России". До этого Минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам.
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В Минпросвещения назвали дату проведения ОГЭ по основным предметам

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Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

ТАСС08:56

ОГЭ: девятиклассники будут сдавать всего два предмета

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Российским школьникам разрешат не сдавать часть ОГЭ в 2020 году

URA.Ru09:00

Российских девятиклассников освободили от сдачи предметов ОГЭ по выбору

Lenta.ru09:48

В Минпросвещения назвали дату проведения ОГЭ

РИА Новости09:46
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Барни Сандерс заявил о выходе из президентской гонки в США

В связи с большим разрывом между кандидатами, в команде Сандерса призывали его отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке, но Сандерс долго сопротивлялся этим советам, заявляя о наличии некой "узкой тропы" к выдвижению на пост главы Штатов.
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Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
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В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и ее детей

РИА Новости 09:47
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На объекте «Роснефти» произошел пожар

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Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

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Саудовская Аравия желает от России большего сокращения добычи нефти

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки.
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Больницу Севастополя сделали обсерватором из-за случая коронавируса

В Севастополе у пациента горбольницы №3 имени Даши Севастопольской предварительно подтвержден диагноз коронавирус.
Российская газета 08:17
Здоровье

В Марий Эл умерла первая пациентка с коронавирусом

Сегодня стало известно о первом случае смерти пациента, болеющего коронавирусом.
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СК возбудил дело о расстрелах эсэсовцами жителей Ростовской области

Следственный комитет по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942—1943 годах.
RT на русском 10:06
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В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции

В Москве выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
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Президент России Владимир Путин на заседании комиссии ВТС сообщил, что намерен посмотреть, как идёт работа предприятий в рамках ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса.
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Клуб хотел продать меня, Аршавина, Денисова, ещё одного футболиста в «Спартак». Сумма была смешная, нас хотели отдать оптом.
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Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
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Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
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Футбол

«Сельта» Смолова снизила зарплаты футболистов

Напомним, что за «Сельту» выступает российский нападающий Федор Смолов. На прошлой неделе он вернулся в Россию вопреки указу Ла Лиги.
ODDS.ru 08:58
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Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
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В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник

Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
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Подъезд жилого дома отправили на карантин в Магнитогорске

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Суд в Лондоне отменил арест недвижимости семьи Нурсултана Назарбаева

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Riot банит игроков, торгующих ключами Valorant

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В Нидерландах 107-летняя жительница излечилась от коронавируса

В Нидерландах 107-летняя жительница Корнелия Рас излечилась от коронавирусной инфекции, сообщает News.ru.
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