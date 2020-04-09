Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет. Об этом он сказал в прямом эфире портала "Будущее России". До этого Минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам.

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

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