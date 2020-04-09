Коронавирус

Газета.RuГазета.RuШкольникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет. Об этом он сказал в прямом эфире портала "Будущее России". До этого Минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам.
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Девятиклассников освободили от предметов по выбору на ОГЭ

Телеканал 360°12:15

В Башкирии девятиклассники будут сдавать только два ОГЭ

UfacityNews.ruвчера в 05:39

Московские кладбища закроют, ОГЭ по выбору не будет. Главное о коронавирусе за 9 апреля

ТАСС12:16

Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в этом году

РБК10:56

ОГЭ: девятиклассники будут сдавать всего два предмета

Вести.Ru09:40

Девятиклассники не будут сдавать ОГЭ по выбору в 2020 году

Известия09:13

Россияне рассказали, как им дается дистанционное обучение

РЕН ТВ11:27
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Здоровье

Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе

Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:27
Общество

Свердловский губернатор анонсировал смягчение режима самоизоляции

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал смягчение режима самоизоляции.
Piter.tv 11:21
Космос

Хаббл запечатлел «Столпы творения» в инфракрасном свете

Знаменитое изображение «Столпов Творения», которое NASA первоначально выпустило в 1995 году, показывает регион в видимом свете, который представляет собой диапазон спектра электромагнитного излучения, доступный для человеческого глаза.
V-kosmose.com 03:47
Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM 10:42
Общество

Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Lenta.ru 14:24
Общество

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Экономика

ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
ТАСС 09:16
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов

Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
РБК 12:14
Происшествия

Москвичка пожаловалась в полицию на парикмахерскую и подстригшуюся мать

Жительница Москвы обратилась в полицию после похода пожилой матери в парикмахерскую во время режима всеобщей изоляции, пишет издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 14:03
Политика

Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Lenta.ru 14:14
Политика

Путин уволил замглавы МВД Александра Романова

Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Газета.Ru 13:50
Здоровье

Минздрав назвал симптомы коронавируса

В Минздраве назвали основные и сопутствующие симптомы коронавируса.
Оka.fm 08:30
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord вчера в 09:07
Общество

Собянин временно ограничил посещения кладбищ

Газета.Ru 11:01
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Газета.Ru вчера в 20:31
Религия

Коронавирус выявлен у восьми священников Московской епархии

Газета.Ru 11:49
Общество

Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля

Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.
REGNUM 13:38
Общество

В России допустили еще один перенос ЕГЭ

В Рособрнадзоре допустили еще один перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — «ближе к осени».
Lenta.ru 09:02
Политика

США и Китай могут потерять будущее из-за коронавируса

В течение десятилетий теоретики в Соединенных Штатах и Китае представляли два сценария развития будущего.
Актуальные комментарии вчера в 10:20
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Коммерсантъ 07:03
Происшествия

Захвативший заложников в Пятигорске мужчина задержан

Что сподвигло мужчину взять в заложники сестру и ее детей, остается неизвестным.
Вести.Ru 10:46
Шоу-бизнес

Эмбер Херд грозит срок за клевету на Джонни Деппа

Согласно законам штата Калифорния, в котором проводятся слушания по делу Херд и Деппа, за необоснованные обвинения в домашнем насилии гражданин, предоставляющий неверные сведения, может получить до 3 лет лишения свободы.
Актуальные Новости 09:26
Общество

В России упростили процедуру продления и назначения инвалидности

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о том, чтобы в стране упростили процедуру назначения и продления инвалидности.
ФедералПресс 06:51
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
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Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости вчера в 12:21
Экономика

В России упало производство бензина

За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
РИА Новости 14:54
Здоровье

Глава Кубани пообещал оперативную поддержку жителям региона

8 апреля президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки регионов.
Краснодарские известия вчера в 12:53
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