Коронавирус
Газета.RuШкольникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет. Об этом он сказал в прямом эфире портала "Будущее России". До этого Минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам.
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Энергетика
Москва и Эр-Рияд договорились двигаться вперед по стабилизации рынка нефти
Россия и Саудовская Аравия договорились двигаться вперед по сделке на рынке нефти, призванной стабилизировать ситуацию.
Общество
Около 4 тысяч россиян за рубежом получили материальную помощь
Около 4 тыс. россиян, которые остаются за рубежом, уже начали получать материальную помощь правительства России.
Общество
Стас Михайлов сообщил, что переболел пневмонией
Певец Стас Михайлов сообщил в Instagram, что переболел двусторонней пневмонией, отметив, что сделанные тесты на коронавирус были отрицательными.
Кино
Появились кадры из нового комедийного сериала со Стивом Кареллом
Издание Entertainment Weekly опубликовало кадры из нового комедийного сериала "Космические войска" со Стивом Кареллом в главной роли.
Политика
Путин выступит с новым обращением
Президент России Владимир Путин сегодня, 8 апреля, выступит с новым обращением к россиянам.
Экономика
ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
Происшествия
Житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку
Житель Чебоксар погиб от ножевых ранений при попытке защитить незнакомую девушку от пьяного мужчины с двумя ножами, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Происшествия
Скрывшая поездку в Испанию инфекционист не считает себя виноватой
Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, "абсолютно" не считает себя виноватой.
Происшествия
На Кубани суды прекратили 17 дел о нарушении карантина
Приняв во внимание реальные обстоятельства дела, суд постановил прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Происшествия
В Мурманской области расследуют массовое заражение коронавирусом
Житель города Апатиты Мурманской области, вернувшийся из туристической поездки на Кубу и не соблюдавший режим самоизоляции, стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий").
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Общество
В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Политика
МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа
Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
Министр здравоохранения Коми ушел в отставку
Дмитрий Березин возглавил региональный Минздрав в октябре 2015 года, сначала в качестве исполняющего обязанности, а с 1 января 2016 года – в статусе министра.
Происшествия
На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.
Здоровье
Коронавирус поражает головной мозг
Во время обследования выяснилось, что вирус поразил участки мозга, отвечающие за речь, вкус и обоняние.
Общество
СК завел три уголовных дела из-за фейков о коронавирусе
«В Главном следственном управлении возбуждены три уголовных дела по статье 207.1 УК РФ по фактам распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых в связи с этим мерах по защите населения», — сообщили в СК РФ.
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу смертей от коронавируса – за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Футбол
Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Авто
Родстер Super Seven 1600 напомнит о самом первом Caterham
Британская фирма Caterham представила новую модификацию ретроспорткара Seven, подражающую самой первой модели марки родом из 1970-х.
Общество
На нарушителей самоизоляции в Москве составили более 400 протоколов
Столичные правоохранительные органы составили сотни протоколов об административных правонарушениях в период действия режима самоизоляции, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Происшествия
Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу
В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Общество
В США еще 6,6 миллионов человек обратились за пособиями по безработице
Уровень безработицы в США с конца марта бьет антирекорды. Пособие получают уже больше людей, чем на пике финансового кризиса 2009 года.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Армия и оружие
Коронавирус поразил четвертый американский авианосец
Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.
Армия и оружие
National Interest: Продление СНВ-III – вопрос жизни и смерти для США
Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III в Пражском Граде, 8 апреля 2010 года Kremlin.ru История доказала, что переговоры по контролю над вооружениями работают: такие соглашения, как Договор о РСМД и СНВ-III, привели к сокращению ядерного оружия в мире: с 70 тыс. 300 в 1980-х годах до почти 14 тыс. в 2020 году.