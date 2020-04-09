Коронавирус

Газета.RuГазета.RuШкольникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет. Об этом он сказал в прямом эфире портала "Будущее России". До этого Минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам.
Читать в источнике
Комментировать212

Подробнее о событии

Школьники будут сдавать ОГЭ только по двум предметам

Ёлдаш12:37

Московские кладбища закроют, ОГЭ по выбору не будет. Главное о коронавирусе за 9 апреля

ТАСС12:16

ОГЭ: девятиклассники будут сдавать всего два предмета

Вести.Ru09:40

Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в этом году

РБК10:56

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Газета.Ru09:24

Девятиклассники не будут сдавать ОГЭ по выбору в 2020 году

Известия09:13

Сдаем и не сдаемся

Российская газета09:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Энергетика

Москва и Эр-Рияд договорились двигаться вперед по стабилизации рынка нефти

Россия и Саудовская Аравия договорились двигаться вперед по сделке на рынке нефти, призванной стабилизировать ситуацию.
Вечерняя Москва 13:17
Общество

Около 4 тысяч россиян за рубежом получили материальную помощь

Около 4 тыс. россиян, которые остаются за рубежом, уже начали получать материальную помощь правительства России.
RT на русском 12:15
Общество

Стас Михайлов сообщил, что переболел пневмонией

Певец Стас Михайлов сообщил в Instagram, что переболел двусторонней пневмонией, отметив, что сделанные тесты на коронавирус были отрицательными.
РИА Новости 08:17
Кино

Появились кадры из нового комедийного сериала со Стивом Кареллом

Издание Entertainment Weekly опубликовало кадры из нового комедийного сериала "Космические войска" со Стивом Кареллом в главной роли.
Piter.tv 05:43
Политика

Путин выступит с новым обращением

Президент России Владимир Путин сегодня, 8 апреля, выступит с новым обращением к россиянам.
МР7.ру вчера в 08:32
Экономика

ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
ТАСС 09:16
Происшествия

Житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку

Житель Чебоксар погиб от ножевых ранений при попытке защитить незнакомую девушку от пьяного мужчины с двумя ножами, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
РИА Новости 09:39
Происшествия

Скрывшая поездку в Испанию инфекционист не считает себя виноватой

Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, "абсолютно" не считает себя виноватой.
РИА Новости 12:45
Происшествия

На Кубани суды прекратили 17 дел о нарушении карантина

Приняв во внимание реальные обстоятельства дела, суд постановил прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
СочиСтрим 11:01
Происшествия

В Мурманской области расследуют массовое заражение коронавирусом

Житель города Апатиты Мурманской области, вернувшийся из туристической поездки на Кубу и не соблюдавший режим самоизоляции, стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий").
DP.RU 13:28
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Политика

МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа

Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 12:45
Общество

Министр здравоохранения Коми ушел в отставку

Дмитрий Березин возглавил региональный Минздрав в октябре 2015 года, сначала в качестве исполняющего обязанности, а с 1 января 2016 года – в статусе министра.
Vademecum 09:59
Происшествия

На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.
РИА Новости 12:57
Здоровье

Коронавирус поражает головной мозг

Во время обследования выяснилось, что вирус поразил участки мозга, отвечающие за речь, вкус и обоняние.
Мир новостей 07:21
Общество

СК завел три уголовных дела из-за фейков о коронавирусе

«В Главном следственном управлении возбуждены три уголовных дела по статье 207.1 УК РФ по фактам распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых в связи с этим мерах по защите населения», — сообщили в СК РФ.
ФАН 12:44
Общество

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд

В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу смертей от коронавируса – за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
РИА Новости 12:03
Футбол

Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Lenta.ru 13:25
Авто

Родстер Super Seven 1600 напомнит о самом первом Caterham

Британская фирма Caterham представила новую модификацию ретроспорткара Seven, подражающую самой первой модели марки родом из 1970-х.
Motor 08:01
Общество

На нарушителей самоизоляции в Москве составили более 400 протоколов

Столичные правоохранительные органы составили сотни протоколов об административных правонарушениях в период действия режима самоизоляции, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.
Интерфакс 09:52
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Коммерсантъ 07:03
Происшествия

Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу

В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
BFM.ru 11:21
Общество

В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

РБК 10:54
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Общество

В США еще 6,6 миллионов человек обратились за пособиями по безработице

Уровень безработицы в США с конца марта бьет антирекорды. Пособие получают уже больше людей, чем на пике финансового кризиса 2009 года.
Эхо Москвы 12:02
Шоу-бизнес

Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Газета.Ru 07:59
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс

Газета.Ru 11:09
Армия и оружие

Коронавирус поразил четвертый американский авианосец

Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.
Московский Комсомолец 07:17
Армия и оружие

National Interest: Продление СНВ-III – вопрос жизни и смерти для США

Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III в Пражском Граде, 8 апреля 2010 года Kremlin.ru История доказала, что переговоры по контролю над вооружениями работают: такие соглашения, как Договор о РСМД и СНВ-III, привели к сокращению ядерного оружия в мире: с 70 тыс. 300 в 1980-х годах до почти 14 тыс. в 2020 году.
REGNUM 03:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное