Коронавирус

Газета.RuГазета.RuШкольникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет. Об этом он сказал в прямом эфире портала "Будущее России". До этого Минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам.
Читать в источнике
Комментировать355
с чего всё началось

Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

По словам Музаева, ОГЭ сдают вдвое больше школьников, чем единый государственный экзамен (ЕГЭ). "Уменьшив число выборных предметов до двух - русский язык и математика, мы, соответственно, уменьшим потоки: и количество пунктов проведения экзамена, и количество дней проведения экзамена", - пояснил он.
ТАСС08:56

Подробнее о событии

Девятиклассников освободили от предметов по выбору на ОГЭ

Телеканал 360°12:15

Россияне рассказали, как им дается дистанционное обучение

РЕН ТВ11:27

В Башкирии девятиклассники будут сдавать только два ОГЭ

UfacityNews.ruвчера в 05:39

Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в этом году

РБК10:56

ОГЭ: девятиклассники будут сдавать всего два предмета

Вести.Ru09:40

Девятиклассники не будут сдавать ОГЭ по выбору в 2020 году

Известия09:13

Московские кладбища закроют, ОГЭ по выбору не будет. Главное о коронавирусе за 9 апреля

ТАСС12:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Энергетика

СМИ сообщили о дискуссиях стран ОПЕК+ по поводу распределения квот

Страны — участницы ОПЕК+ на совместной телеконференции обсуждают распределение индивидуальных квот по сокращению добычи нефти.
Известия 15:10
Авто

Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»

RuNews24.ru 03:49
Происшествия

В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы

Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.
Вести.Ru 14:51
Общество

В США число заражений коронавирусом превысило 450 тысяч

В США количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа превысило 450 тысяч.
Национальная служба новостей 15:59
Здоровье

Глава Минздрава запретил россиянам самолечение от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от использования противомалярийных препаратов вне больниц.
News.ru 14:34
Кино

Все фильмы «Дау» будут доступны онлайн с апреля

Проект «Дау» был представлен в 2019 г. в Париже и состоит из десяти фильмов.
Ведомости 16:31
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

Коммерсантъ 07:03
Здоровье

Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе

Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:27
Общество

Областные депутаты утвердили выплаты на детей от 3 до 7 лет

Областные депутаты утвердили выплаты на детей от 3 до 7 лет. Для этого сегодня было собрано внеочередное заседание ОЗС.
Эхо Москвы в Кирове 05:23
Политика

Путин освободил от должности замглавы МВД Романова

Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
Вести.Ru 15:11
Общество

Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Lenta.ru 14:24
Шоу-бизнес

Лещенко рассказал о злобных нападках из-за заражения коронавирусом

Певец Лев Лещенко пожаловался, что после того как он заразился коронавирусом, в российском шоу-бизнесе началась "пандемия кликушества", из-за которой его стали обвинять в распространении инфекции.
РИА Новости 14:55
Общество

Мишустин рассказал о средствах для вывоза россиян из-за рубежа

"Надо будет - больше средства будут выделены", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг на специальном совещании.
Российская газета 13:25
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Общество

С 16 апреля в Epic Games Store будут раздавать Just Cause 4

CyberSport.ru 11:52
Шоу-бизнес

Игорь Николаев переболел пневмонией

ФАН 03:19
Общество

В России допустили еще один перенос ЕГЭ

В Рособрнадзоре допустили еще один перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — «ближе к осени».
Lenta.ru 09:02
Политика

Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и посоветовал критикам покинуть страну.
Lenta.ru 11:53
Авто

В сети появились фото французской версии «Москвича-2141»

Тарантас Ньюс 12:16
Финансы

Международные резервы РФ за две недели выросли до $564,4 млрд

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.
ТАСС 09:06
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Политика

Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 09:20
Общество

Уткин о карантине: «Вас посадили в тюрьму за ваши деньги»

Журналист Василий Уткин высказался на тему пандемии коронавируса в России.
Sports.ru 15:07
Армия и оружие

ВКС России активизировались в Идлибе

Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
Lenta.ru 05:48
Авто

Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа

Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
Tvoe-avto.com 07 апреля в 04:28
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
Футбол

Орлов: «Зенит» — раскрученный бренд. Если уйдёт «Газпром», найдётся богатый человек

Если уйдёт „Газпром“, найдётся богатый человек. „Зенит“ — это популярно, и есть же болельщики.
Чемпионат 15:29
Кино

Рик Граймс вернулся в «Ходячие мертвецы»

Правда, не в полнометражных фильмах, как было заявлено ранее, а в спин-оффе — «Ходячие мертвецы: Мир за пределами».
Комсомольская правда вчера в 03:16
Экономика

Минэкономразвития решило отложить разработку макропрогноза

«В связи с текущей ситуацией в экономике Минэкономразвития выступило с предложением перенести разработку сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок», — сообщили в министерстве.
РБК 13:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное