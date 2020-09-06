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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Учителей российских школ не обяжут прививаться от коронавируса

Ранее в Минздраве заявили, что вакцинация будет добровольной, первыми ее получат люди из группы риска — врачи и учителя. Они могут быть вакцинированы осенью, до завершения всех испытаний.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

От российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус, заявил ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
ТАСС05:33
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Газета.Ru

Учителей не будут принуждать к вакцинации от коронавируса

Газета.Ru05:56
Комсомольская правда

Школьники не будут обязаны сдавать тесты на коронавирус

Комсомольская правда06:43
Российская газета

От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

Российская газета06:03
ТАСС

От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

ТАСС05:33
Эхо Москвы

Российских школьников не будут принуждать к сдаче тестов на коронавирус в течение всего учебного года

Эхо Москвы05:32
РЕН ТВ

Стало известно, будут ли требовать у школьников тесты на COVID

РЕН ТВ05:22
Коммерсантъ

Учителей российских школ не обяжут прививаться от коронавируса

Коммерсантъ07:16

Минпросвещения объяснило очереди к школам

Причиной очередей на входе в некоторые школы из-за измерения температуры стала плохая организация, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радио "Комсомольская правда".
Anews06:30

В Анапе из-за ливня подтопило пять придворовых территорий

В оперативную дежурную смену ЦУКС от оперативного дежурного ЕДДС Анапы поступило сообщение о том, что вследствие выпадения осадков в низменных участках произошло скопление воды и подтопление пяти частных придворовых территорий.
Кубань 2405:47

LG назвала дату выхода нового смартфона LG Wing 5G с двойным экраном

В отличие от Surface Duo с двумя экранами, который превращает два расположенных рядом дисплея (каждый 5,6 дюйма) в 8,3-дюймовый экран размером с планшет, когда он полностью открыт, LG Wing имеет основной экран размером 6,8 дюйма.
Astera06:39
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