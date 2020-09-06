Учителей российских школ не обяжут прививаться от коронавируса
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Ранее в Минздраве заявили, что вакцинация будет добровольной, первыми ее получат люди из группы риска — врачи и учителя. Они могут быть вакцинированы осенью, до завершения всех испытаний.В источнике
С чего всё началось
От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус
От российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус, заявил ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
ТАСС05:33
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