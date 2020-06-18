Результаты ЕГЭ будут известны до 15 августа, сообщили представители Рособрнадзора. Дата проведения единого государственного экзамена была перенесена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Политика Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви. 10

Политика Володин порассуждал о будущем России после Путина Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором порассуждал о том, что будет после президента России Владимира Путина. 159

Происшествия Суд в Волгограде вернул генпрокурору дела о поджоге дома губернатора Дело о поджоге дома В январе 2020 года волгоградцев Дмитрия Ушакова и Виталия Семисотнова, осужденных ранее за поджог и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, этапировали в Москву для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-главы управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева.

Происшествия Названа возможная сумма компенсации семье Захарова от Ефремова Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, возможно, выплатит семье погибшего курьера Сергея Захарова до трех миллионов рублей. 8

Общество МИД прокомментировал возможность открытия границ для россиян Говоря об открытии границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, в ведомстве отметили, что пока угрозу распространения COVID-19 в мировом масштабе преодолеть не удалось. 7

Политика ЕС продлил санкции против Крыма Ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года. Ранее, 11 июня, послы стран — членов ЕС согласовали продление санкций по Крыму. 13

Политика Экс-помощник Трампа оценил отношение Путина к президенту США Болтон добавил, что Путин, китайский лидер Си Цзиньпин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын стремятся встречаться с Трампом наедине, чтобы льстить ему и манипулировать президентом США. 2

Музыка В плагиате обвинили группу Little Big Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com. 312

Политика МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС. 301

Политика Посольство России в Лондоне получает угрозы в свой адрес Российское посольство в Лондоне в последние недели получало через интернет угрозы в свой адрес.

Энергетика Саудовскую Аравию перестали интересовать США Большие поставки являлись следствием ценовой войны королевства и России, после ее окончания Саудовскую Аравию почти перестал интересовать американский нефтяной рынок. 4

Футбол Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на игру с «Вальядолидом» Тренерский штаб «Сельты» огласил стартовый состав команды на матч 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».