Общество

Народные новостиНародные новостиРособрнадзор пообещал огласить результаты ЕГЭ до 15 августа

Результаты ЕГЭ будут известны до 15 августа, сообщили представители Рособрнадзора. Дата проведения единого государственного экзамена была перенесена из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Рособрнадзор пообещал выставить оценки за ЕГЭ до 15 августа

РБК05:42

Результаты ЕГЭ будут выданы до 15 августа

Вести.Ru04:20

Школьники узнают результаты ЕГЭ не позднее 15 августа

Газета.Ru04:11

Когда выдадут результаты ЕГЭ в 2020 году, рассказал Рособрнадзор

Комсомольская правда04:10

Результаты ЕГЭ должны стать известны до 15 августа, заявил Рособрнадзор

РИА Новости04:04

Результаты ЕГЭ выдадут выпускникам до 15 августа

ТАСС04:00

Результаты ЕГЭ выдадут до 15 августа

Известия03:45
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 09:05, Ашберн
Политика

Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
10
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
448
Политика

Володин порассуждал о будущем России после Путина

Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором порассуждал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 08:48
159
Общество

Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ

Власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития, среди поступивших предложений — повышение ставки НДФЛ.
РБК 06:10
75
Происшествия

В жилом доме в Москве открыли стрельбу

На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
Коммерсантъ 08:44
18
Общество

На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина

«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
RT на русском 05:39
319
Происшествия

В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате

RT на русском 05:34
4
Футбол

В РФС анонсировали расследование после заражения игроков «Ростова»

Российский футбольный союз (РФС) и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проведут расследование по факту заражения игроков «Ростова» коронавирусом.
РБК 08:07
3
Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
3,3K
Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
849
Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
37
Происшествия

Суд в Волгограде вернул генпрокурору дела о поджоге дома губернатора

Дело о поджоге дома В январе 2020 года волгоградцев Дмитрия Ушакова и Виталия Семисотнова, осужденных ранее за поджог и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, этапировали в Москву для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-главы управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева.
ТАСС 06:56
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
2,1K
Происшествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Российская газета 02:14
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Происшествия

Названа возможная сумма компенсации семье Захарова от Ефремова

Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, возможно, выплатит семье погибшего курьера Сергея Захарова до трех миллионов рублей.
Lenta.ru 08:54
8
Общество

МИД прокомментировал возможность открытия границ для россиян

Говоря об открытии границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, в ведомстве отметили, что пока угрозу распространения COVID-19 в мировом масштабе преодолеть не удалось.
Российская газета 07:32
7
Политика

ЕС продлил санкции против Крыма

Ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года. Ранее, 11 июня, послы стран — членов ЕС согласовали продление санкций по Крыму.
BFM.ru 08:21
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Космос

В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций

МИР 24 16 июня в 02:13
92
Политика

Экс-помощник Трампа оценил отношение Путина к президенту США

Болтон добавил, что Путин, китайский лидер Си Цзиньпин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын стремятся встречаться с Трампом наедине, чтобы льстить ему и манипулировать президентом США.
РБК 01:21
2
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16 июня в 04:54
312
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
301
Общество

This War of Mine войдет в школьную программу Польши

Cyber.sports.ru 03:54
1
Политика

Посольство России в Лондоне получает угрозы в свой адрес

Российское посольство в Лондоне в последние недели получало через интернет угрозы в свой адрес.
ТАСС 08:23
Общество

В Роспотребнадзоре оценили риски второй волны коронавируса осенью

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рисков возвращения коронавирусной инфекции в России осенью достаточно.
Аргументы и Факты 07:06
7
Общество

Утром 21 июня жители Дона смогут наблюдать солнечное затмение

Don24 03:24
1
Происшествия

В Петербурге автомобиль сбил шестерых пешеходов

RT на русском 06:29
8
Политика

Глава МИД Сербии подарил Лаврову на юбилей гитару

REGNUM 08:41
3
Энергетика

Саудовскую Аравию перестали интересовать США

Большие поставки являлись следствием ценовой войны королевства и России, после ее окончания Саудовскую Аравию почти перестал интересовать американский нефтяной рынок.
Lenta.ru вчера в 00:31
4
Футбол

Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на игру с «Вальядолидом»

Тренерский штаб «Сельты» огласил стартовый состав команды на матч 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
Матч ТВ вчера в 12:35
Фигурное катание

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
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