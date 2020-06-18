Общество

Газета.RuГазета.RuШкольники узнают результаты ЕГЭ не позднее 15 августа

Все результаты ЕГЭ будут опубликованы не позднее 15 августа, передает РИА "Новости" слова врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
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Рособрнадзор пообещал выставить оценки за ЕГЭ до 15 августа

РБК05:42

Результаты ЕГЭ станут известны до 15 августа

Коммерсантъ04:51

Результаты ЕГЭ выдадут до 15 августа

Известия03:45

Школьники узнают результаты ЕГЭ не позднее 15 августа

Газета.Ru04:11

Результаты ЕГЭ должны стать известны до 15 августа, заявил Рособрнадзор

РИА Новости04:04

Результаты ЕГЭ выдадут выпускникам до 15 августа

ТАСС04:00

Результаты ЕГЭ будут выданы до 15 августа

Вести.Ru04:20
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Происшествия

Адвокат назвал возможную сумму компенсации от Ефремова семье Захарова

Названа примерная сумма компенсации, которую может заплатить Михаил Ефремов семье погибшего по его вине Сергея Захарова.
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Представлен обновленный Mercedes-AMG E 63

Mercedes-AMG показал обновленный «заряженный» E 63 в кузове седан и универсал.
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Более 30 депутатов Госдумы болеют или переболели коронавирусом

Более 30 депутатов Госдумы болеют коронавирусной инфекцией COVID-19 или уже перенесли её.
RT на русском 08:54
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
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Наука

Механизм заражения коронавирусом через унитаз раскрыли

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Происшествия

Возбуждено дело по факту стрельбы в жилом доме на севере Москвы

После стрельбы в жилом доме на севере Москвы, где 18 июня погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет.
RT на русском 09:40
Армия и оружие

Украинский волонтер рассказал об успешной «засаде», устроенной бойцами ВСУ в Донбассе

Росбалт 06:12
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
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Происшествия

Трех участников «Артподготовки» приговорили к срокам от 6 до 13 лет

Московский Комсомолец 07:41
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Происшествия

Экс-глава курганского ГУ МЧС Рожков стал фигурантом двух новых уголовных дел

Следователи возбудили два новых уголовных дела в отношении бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова, связанных с мошенничеством и превышением должностных полномочий.
ТАСС 09:59
Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК вчера в 16:52
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Здоровье

В Волжском после капремонта открывается поликлиника в больнице Фишера

Волгоградская правда вчера в 23:50
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Общество

МИД прокомментировал возможность открытия границ для туризма россиян

Позиция МИДа не изменилась с 29 мая, тогда министерство рассчитывало, что решение может быть принято только после открытия границ внутри Евросоюза и в июне ‒ июле, передавал «Интерфакс».
Ведомости 07:43
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Шоу-бизнес

Фанаты думают, что Джиган и Самойлова решили хайпануть на разводе

Фанаты разочарованы поведением Джигана и его супруги Оксаны Самойловой. Звездная пара во всеуслышание заявила, что собирается развестись.
КМВ Новости 05:02
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Экономика

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК 05:55
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Общество

Песков ответил на вопрос о захвате казаками монастыря на Урале

Lenta.ru вчера в 06:41
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Политика

Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся

Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся.
Lenta.ru 06:23
Политика

Кремль принял к сведению решение разблокировать Telegram

В Кремле посчитали исчерпывающей аргументацию Роскомнадзора, который объявил о разблокировке Telegram.
Российская газета 09:47
Общество

Собянин отменил предварительную запись в МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
РИА Новости 09:20
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
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Кино

В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи

ИнфоСМИ 08:56
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Происшествия

В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы

Российская газета 10:12
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Футбол

Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на игру с «Вальядолидом»

Тренерский штаб «Сельты» огласил стартовый состав команды на матч 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
Матч ТВ вчера в 12:35
Политика

Порошенко избежал ареста в суде

Как пояснил судья, перенос связано с изменением ходатайства генеральной прокуратуры о виде меры пресечения — ранее ведомство требовало ареста бывшего главы страны, а сейчас просила суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства.
REGNUM 10:23
Общество

Минпросвещения утвердило новое расписание ЕГЭ

Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня, а первые пройдут 3 июля.
Говорит Москва вчера в 09:55
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Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
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Здоровье

Мясников рассказал, как распознать плохого врача

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в инстаграме, как отличить хорошего врача от плохого.
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Футбол

Президент «Ростова» прокомментировал отказ «Сочи» от переноса матча

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц дал комментарий по поводу отказа «Сочи» переносить матч двадцать третьего тура Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 09:45
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
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